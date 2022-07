Echos de la Crief : Michel Béimy, ex DG de la Soguipah écroué…

CONAKRY- C'est une information Africaguinee.com ! Michel Beimy, ex Directeur Général de la Soguipah (Société guinéenne de palmier à huile et d’hévéa) a été placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Coronthie dans la matinée de ce lundi, 25 juillet 2022.

Selon les informations confiées par une source basée à la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF), monsieur Beimy n'a pas pu payer la caution de 2 milliards qui lui avait été demandée. D'où son incarcération après l'expiration du délai qui lui avait été donné.

Il faut rappeler que peu après son départ, -le 18 mai 2022- à la tête de la société guinéenne de palmier à huile et d'hévéa (Soguipah), Michel Beimy avait été inculpé pour des faits de -détournement présumé de deniers publics, faux et usage de faux, faux en écriture publique et complicité-.

Il rejoint en prison plusieurs autres anciens hauts dignitaires du régime déchu dont l'ex premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana, l'ancien président de l'Assemblée Nationale, Amadou Damaro Camara, Dr Mohamed Diané, ex ministre de la Défense.

