Soutien du parti d’Alpha Condé aux manifestations du FNDC: "C'est une grave erreur…"

CONAKY-Le soutien annoncé du RPG arc-en-ciel aux manifestations projetées par le Front National pour la Défense de la constitution (FNDC) suscite des réactions controversées à Kankan, bastion de l’ancien parti au Pouvoir.

Interrogés ce dimanche 24 juillet 2022 par notre correspondant dans la capitale de la Haute Guinée, certains militants du parti ont exprimé leur désaccord par rapport à cette décision.

"Je pense bien qu'on ne peut pas s'associer au FNDC pour protester dans la mesure que ce mouvement a été un véritable calvaire pour la gestion du prof Alpha Condé. Donc, accompagner le FNDC est une grave erreur, en tant que militant du RPG arc-en-ciel, je ne suis pas d'accord avec annonce", a soutenu Moussa Oularé.

Toutefois Ansoumane Doumbouya, n’est pas de cet avis. Selon lui cette décision du RPG arc en ciel est salutaire.

"On doit saluer cette annonce de faire front commun avec le FNDC, même s’il a été pour nous dans le temps passé un frein. On doit chercher à mettre la pression sur les autorités et surtout pour la libération de nos leaders emprisonnés par le CNRD.

Et, en ce moment les manifestations constituent le seul moyen pour nous. Donc, aujourd'hui on doit faire une union sacrée avec tout le monde pour l'intérêt supérieur de la nation. D'autres diront qu'ils ne vont pas s'associer au FNDC, mais pour l'heure le débat n'est pas là", indique ce partisan du RPG arc-en-ciel.

Interrogé, Mamby Camara, le coordinateur régional du RPG arc-en-ciel en Haute-Guinée a nuancé, martelant qu’il n’a pas été informé des manifestations qui sont projetées.

"Le RPG arc-en-ciel n'a pas annoncé de manifestation. Mieux, je n’ai aucune information concernant une quelconque manifestation avec le FNDC. Le bureau du parti ne m'a jamais saisi pour une manifestation dans les jours avenirs", a indiqué ce responsable du RPG arc-en-ciel joint au téléphone par notre correspondant.

A suivre…

Depuis Kankan Facély Sanoh

Pour Africaguinee.com