Guinée : Mohamed Béavogui pourrait regagner Conakry dès ce soir…

CONAKRY-Le Premier ministre de la transition, pourrait (sauf changement de dernière minute) regagner ce dimanche 24 juillet 2022, Conakry, après un séjour d’un peu plus d’une semaine à l’étranger, a appris Africaguinee.com.

Mohamed Béavogui s’était envolé pour Rome (Italie) la semaine dernière pour effectuer un contrôle médical.

« Je viens d’un système où on a un contrôle médical tous les ans. Ça fait plus d’un an déjà, donc, il faut que le fasse », confiait-il il y a une semaine à Africaguinee.com.

Son voyage avait une avalanche de réactions envénimées par la nomination d’un premier ministre intérimaire, en l’occurrence, M. Bernard Goumou.

Ce dernier a été chargé par le colonel Mamadi Doumbouya, cumulativement à sa fonction de ministre du Commerce et des PME, d’assurer celle de Premier ministre par intérim jusqu’au retour du Chef de M. Béavogui.

Jeudi dernier, en conseil des ministre, le président de la transition avait instruit le Gouvernement de « resserrer les rangs » autour du Premier ministre par intérim, qui selon lui faisait preuve de leadership.

Le retour annoncé de Mohamed Béavogui intervient dans un climat politique extrêmement délétère. Le Front National pour la Défense de la Constitution projette une série de manifestations de rues dans le pays à compter du 28 juillet prochain pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel.

Les grandes formations politiques du pays, à savoir l’UFDG de Cellou Dalein Diallo, le RPG arc-en-ciel de l’ex président Alpha Condé, l’UFR de Sidya Touré, ainsi que leurs alliés, annoncent leur soutien aux mobilisations projetées.

