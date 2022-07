Guinée : Les "ennuis" judiciaires d’Abdoulaye Sow sont loin de finir…

CONAKRY-Le parquet Général de Conakry n’est pas d’accord par rapport à la décision rendue vendredi 22 juillet 2022 par le TPI de Kaloum dans l’affaire Abdoulaye Sow. Reconnu coupable d’atteinte au respect dû à la Justice et Outrage à Magistrat, le secrétaire général de la fédération syndicale autonome des banques et assurances de Guinée a été condamné à 5 mois d’emprisonnement avec de sursis. Un verdict qui ne satisfait pas le parquet Général qui a décidé d’interjeter appel.

« Conformément aux dispositions des articles 575, 578 et 588 du Code de procédure pénale, je viens par la présente interjeter formellement appel contre le Jugement Correctionnel N°126 rendu le 22 juillet 2022 par le Tribunal de Première Instance de Kaloum, dans l'affaire Ministère public contre Abdoulaye SOW, banquier et Secrétaire général de la FESABAG, poursuivi des chefs d'atteintes au respect dû à la Justice, de diffamation et d'injures à l'encontre de l'Institution Judiciaire et des Magistrats de Guinée. Faits prévus et punis par les articles 363, 364, et 739 du Code pénal », a indiqué l’Avocat Général Mohamed Lamine Diallo.

Comme pour dire que les ennuis judiciaires du secrétaire général de la Fesabag ne sont loin de finir. Et une nouvelle bataille va s’ouvrir dans cette affaire alors que dans le même sillage, les avocats de M. Sow ont aussi décidé de relever appel suite à la décision rendue contre leur client.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com