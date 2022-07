Dabola : A la rencontre de Hadja Sarata Kourouma...135 ans, "doyenne de l’humanité"

DABOLA-La doyenne de l’humanité actuellement est (peut-être) guinéenne. En tout cas, dans la sous-préfecture de KONINDOU, située à 31 kilomètres de la commune urbaine de Dabola, région administrative de Faranah, vit encore une personne très particulière de par sa longévité.

HADJA SARARATA KOUROUMA, c’est son nom. Elle est plus âgée que la française Sœur André de son vrai nom Lucille Randon (118 ans), considérée aujourd’hui comme étant la doyenne de l’humanité, après la japonaise Kane Tanaka décédée à l’âge de 119 ans récemment. La centenaire serait âgée de 135 ans.

Elle vit à Kinindou, zone essentiellement agropastorale. Notre correspondant dans la région de Faranah est allé à sa rencontre.

« Je m'appelle HADJA SARARATA KOUROUMA, je viens de la grande famille Koromana, précisément à (KOUROUFIMBA) Konindou. Je ne me rappelle plus exactement de ma date de naissance, mais je sais que j'ai dépassé les 135 ans. L'arrivée du colon blanc m'a trouvée ici. J’étais adolescente. Les travaux dure (travail forcé) connus de nos arrières grands-parents, je les ai vécues avec notamment les récoltes du coton, l'extraction de la bouse de vache.

Je me suis mariée au temps du colon blanc. J'ai sept (7) enfants dont 5 garçons et 2 filles. Cinq (5) sont tous décédés, il ne reste que deux, précisément l’aîné et la quatrième fille. L'année dernière ma benjamine a perdu la vie dans un accident de la circulation causé par un cortège qui célébrait un mariage à la veille de la fête de la Tabaski ici à Konindou. Cette perte brutale m’avait très affecté. Quand on m'a annoncé sa mort, j'étais très peinée. Je me disais : Dieu, il fallait prendre mon âme à la place de mon bébé (…) car je n'ai plus envie de rester dans ce bas monde », explique-t-elle.

Secret de sa longévité…

La centenaire dit n’avoir aucun secret. Elle renvoie tout à la providence, qui selon elle, a été très généreuse pour elle. Lucide, elle dit n’avoir aucune préférence culinaire particulière. Ses proches confient Hadja Sarata n’aime pas les aliments trop salés. Ces derniers temps, elle a beaucoup perdu son appetit et mange très peu.

« Je ne détiens pas de secret de longévité, c'est la volonté de Dieu. A l'heure où je vous parle, mon état de santé se dégrade au jours le jours. J’ai perdu l’ouïe je ne vois plus aussi. Mais Dieu m'a fait un Don. Chaque nuit, mes oreilles s'ouvrent ainsi que mes yeux. Tout ce que tu me dis la nuit et fais devant moi je vois, j’entends mais dès le petit matin l’ouïe et la vision disparaissent. J'ai prié Dieu et je vu dans mes rêves que Dieux fait ça pour ne pas que je voie les pêchés que les gens commentent en longueur de journée », confie la centenaire.

Mme Hadja Fanta Chérif, âgée de 85 ans, est l’une des filles de Hadja Sarata Kourouma. Depuis plusieurs années elle s'occupe de sa mère. Elle témoigne. « Je suis la 4ème fille chez ma maman. Aujourd'hui, nous sommes deux vivants. J'ai 8 enfants et une cinquantaine de petit-fils. Mon grand frère qui réside à Conakry a plus de 10 enfants (…) Notre maman est un peu fatiguée, elle ne dort pas la nuit. C'est la journée qu'elle se repose un peu. Mais malgré son âge, elle est toujours lucide. Elle peut passer plusieurs heures à raconter des histoires du passé. Elle ne rate pas ses prières. Bien qu’elle ne voit plus, dès que quelqu’un parle, elle peut le reconnaître », explique l'octogénaire.

Son petit-fils BADRA CHÉRIF âgé de 58 ans, raconte quelques souvenirs qu'il garde de sa grand-mère.

« Elle était très résistante. Je me rappelle, quand j'étais encore jeune, c'est elle qui nous aidait dans nos travaux champêtres, notamment le labour, le défrichement, le désherbage… Elle tombait rarement malade. Elle était la première femme chez mon grand-père ELHADJ BADARA CHÉRIF décédé il y a 20 ans », explique-t-il.

De retour de Konindou, Alpha Amadou Barry

Pour Africaguinee.com