Bac 2022 : L'Hotêl Riviera de Taouyah offre un déjeuner à 3 lauréats...

CONAKRY- La Direction de l'Hotêl Riviera Royal de Taouyah, à travers son service commercial, a offert un déjeuner ce samedi 23 juillet 2022 aux trois (3) premiers de la république, dans les options -sciences sociales, Mathématiques et expérimentales- au Baccalauréat unique, session 2022.

Objectif, féliciter, encourager et souhaiter bonne chance à ces trois lauréats dans leur futur cursus scolaire. Le responsable commercial de l'Hôtel Riviera Royal de Taouyah a expliqué que cette initiative vise à reconnaître le mérite et d'encourager les futurs candidats aux examens.

"Vu que cette année le taux de réussite dans les différents niveaux des examens n'est pas élevé comme les années précédentes, la direction de l'Hotêl Riviera Royal de Taouyah, en tant qu'entreprise citoyenne a décidé d'inviter les 3 premiers de la république au Baccalauréat pour leur offrir un déjeuner et profiter pour échanger avec eux.

Donc, l'objectif c'est de les féliciter, les encourager et leur souhaiter bonne chance dans la suite de leur carrière. Nous voulons montrer à la future génération qu'il faut encourager le mérite pour mieux motiver ceux qui sont derrière", a expliqué Mohamed Sylla.

Ehadj Thierno Mamadou Gassy Baldé est le premier de république option sciences expérimentales. Il remercie la direction de l’hôtel Riviera Taouyah pour ce geste. Ce bachelier de 15 ans dit vouloir être médecin afin de sauver des vies.

"C'est vraiment un privilège pour moi d'être ici. Je remercie beaucoup la direction parce que ce n'est pas tout le monde qui sait reconnaître le mérite des autres. Je veux être médecin pour sauver des vies", a lancé le premier de la république en sciences expérimentales au baccalauréat unique, session 2022.

Mayenie Tounkara, première de la république, option Sciences sociales a abondé dans le même sens. Elle promet de toujours continuer à faire du sérieux dans ses études.

"J'apprécie cette initiative. C'est un privilège et un honneur pour moi. Tout ceci, c’est grâce au travail et j’en suis vraiment fière. Je remercie la direction pour cet émerveillement parce que c'est un grand cadeau. Je promets de continuer sur ce chemin et de faire plus dans l'avenir", a lancé Denise Mayenie Tounkara.

Pour sa part, le premier de la république en sciences mathématiques session 2022 a invité l'Hotêl Riviera Royal de Taouyah de pérenniser ce genre d’initiative.

"C'est un moment relaxant et de bien-être. Cela permet de montrer aux autres que les meilleurs sont chouchoutés et remerciés. C’est ce qui va créer l'émulation et encourager les autres à faire mieux l'année à venir. Je remercie la direction de l'Hôtel Riviera et les invite à perpétuer cette initiative", a invité Mory Condé.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023