Mali : Attaque à l’obus au Camp militaire de Kati d’où était parti le coup d’Etat opéré par Assimi Goita

BAMAKO-Nouvelle situation confuse au Mali. Les habitants de la périphérie de la capitale malienne Bamako se sont réveillés ce vendredi 22 juillet 2022 en sursaut.

Vers 05 du matin, la ville garnison de Kati où se trouve le camp Soundiata Keita, -d’où était partie la mutinerie ayant conduite à la chute d’Ibrahim Boubacar Keita en août 2020- a été la cible d’une attaque à l’obus, selon la presse malienne. De puissantes détonations ont été suivies par des tirs à l’arme automatique. Un hélicoptère de l'armée survolait la zone attaquée.

Kati: Il etait aux environs de 5h10 minutes, quand des terroristes ont attaques le camp Soundiata de kati - https://t.co/pbai2RJ76F #Mali



Il s'agissait d'une attaque complexe a la SBVIEB (vehicule piege, suivis des tirs de roquettes) contre le poudriere du camp de kati. Le... pic.twitter.com/8xva7l6oqV — maliactu (@maliactu) July 22, 2022

Cette attaque ne serait pas la seule. Pointant la Katibat du Macina d’être à l’origine de ces attaques, l’état-major Général des Armées maliennes parlent d’une opération simultanée ciblant plusieurs localités du pays. On dénombre plusieurs morts dans le camp des FAMA (forces armées maliennes) mais aussi celui des assaillants.

L’Etat-major Général des Armées Maliennes assure avoir « contenu et maitrisé les tentatives désespérées et coordonnées des terroristes de la Katibat Macina ». La même source évoque des opérations caractérisées par des attaques complexes et simultanées, tôt ce matin 21 juillet 2022, dans les localités de Douentza, Koro, Thy (Sévaré), Bapho, Ségou et Kolokani. La situation reste toujours confuse.

A suivre…

