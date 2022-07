La République Togolaise ouvre un consulat général à Dakhla

La République Togolaise a ouvert, jeudi, un consulat général à Dakhla, marquant ainsi son soutien ferme à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à son intégrité territoriale.

La cérémonie d'inauguration a été présidée par le ministre togolais des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Togolais de l’Extérieur, Robert Dussey et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

L'ouverture de cette représentation diplomatique reflète l’appui constant de la République du Togo à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et les liens forts unissant les deux Chefs d’État, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son frère, Son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise.

A cette occasion, MM. Bourita et Dussey ont signé un accord portant sur la suppression de visas au profit des ressortissants marocains et togolais, titulaires de passeports ordinaires.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée notamment en présence de l’ambassadeur directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal, du Wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar et du président de la région, El Khattat Yanja, ainsi que des consuls accrédités à Dakhla, de responsables et élus locaux.

Avec cette nouvelle inauguration, le nombre des consulats ouverts dans les provinces du Sud est porté à 27 (15 à Dakhla et 12 à Laâyoune).

Avec MAP