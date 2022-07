La Fondation Orange Guinée affirme son engagement dans la culture

La Fondation Orange Guinée est mobilisée pour un accès égal à la culture à travers un appui aux festivals et rendez-vous culturels phares en contribuant à la découverte de la culture, la détection des talents.

C’est avec cette ambition que la Fondation Orange Guinée élargit ses programmes avec le concours des acteurs associatifs de la place.

Découvrir et aimer la culture

En collaboration avec le club Question Pour un Champion, la Fondation Orange Guinée accompagne l’association pour donner accès au programme aux enfants vivant en région.

Ce programme qui contribue à la promotion de la culture et surtout apporte aux enfants une lecture plus riche de notre monde vient appuyer la FOG dans sa démarche de favoriser l’excellence et ce en outillant les jeunes ou qu’ils soient.

Faciliter et encourager les talents de la jeunesse

C’est avec l’association la Muse que la Fondation Orange Guinée entend aider les jeunes à se révéler par les arts.

A travers Musi’Shine, les candidats sont invités à se porter candidats pour bénéficier si retenus d’une formation au terme de laquelle ils pourront vivre de leur passion révélée au plus grand nombre.

A travers ces nouvelles initiatives, la #FOG éeitère son engagement à se mobiliser pour faire rayonner la culture guinéenne, la faire aimer et découvrir mais aussi rassurer les parents : les arts et la culture contribuent à l’épanouissement des enfants et peuvent aussi être des domaines dans lesquels ils peuvent se bâtir une carrière.

Pour en savoir plus sur ces programmes et suivre l’actualité culturelle rendez-vous sur le site de la Fondation Orange Guinée

A propos de la Fondation Orange Guinée

La Fondation Orange Guinée a été créée en 2015 avec la ferme volonté d’accompagner les communautés, particulièrement celles fragiles, dans leur développement. Pour ce faire, elle intervient dans les domaines de la santé, la culture et l’éducation au bénéfice de plus de 100.000 bénéficiaires à fin 2021. En 2021, elle a lancé en 2021 un programme d’éducation artistique dans les écoles numériques, subventionné des festivals (Fria, Kamsar , Niandan) et plus récemment, lancé le Prix du Livre Guinéen. Pour plus d’information, cliquez ici Mail contact : info.fondation@orange-sonatel.com