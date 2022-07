Charles Wright dit ses vérités aux magistrats de la Crief : "Vous avez démarré une machine qui se heurtera à des idées de cartels…"

CONAKRY- Ce jeudi 21 juillet 2022, le Président de la Cour de Répression des Infractions Économiques et financières (Crief), a exposé une kyrielle de difficultés dont sa juridiction fait face.

Des difficultés qui, selon Noel Koulémou, affectent aujourd’hui le meilleur fonctionnement de cette Cour Spéciale. Au nombre de celles-ci, il a cité le manque de budget de fonctionnement, le non réajustement du traitement salarial, le manque de formation continue, le faible niveau de sécurité du personnel.

Le ministre de la justice dit être conscient de la nécessité de doter la Crief ainsi que toutes les juridictions du pays d’un budget de fonctionnement. Charles Wright rappelle aussi qu’il est de l’obligation de l’Etat d’accorder à tous les magistrats de manière générale en particulier ceux de la Crief de toutes les mesures nécessaires pour leur sécurité et celle de leur famille.

Manque de sécurité des magistrats

« Je me souviens encore lorsque j’étais procureur général, l’élan de solidarité que j’étais personnellement venu témoigner lors des différentes menaces auxquelles le Procureur spécial a été victime (…) Je sais le risque que vous encourrez avec vos familles. J’en suis conscient. Il faut être victime d’une chose pour mesurer sa gravité. J’ai abandonné ma maison. Je sais ce qui s’est passé alors que la Loi est claire : aucun magistrat ne doit être inquiété pour des raisons de décisions qu’il prend et que l’Etat a l’obligation d’assurer la sécurité des magistrats », a indiqué le garde des Sceaux.

Charles Wright qu’il ne promettra pas ce dont il n’a pas la capacité de réaliser. Toutefois, il assure que des efforts seront fournis. Il annonce qu’à partir de la semaine prochaine, les travaux d’extension et d’équipement du centre de formation judiciaire vont être entrepris.

Manque de Budget et réajustement salarial

« Vous pouvez me croire que dans un court délai, vous serez dotés d’un budget de fonctionnement qui tiendra compte de vos préoccupations (…) Vous ne faites pas ce travail pour de l’argent, vous le faites par patriotisme et par devoir. Nous savons que face à des enjeux de moralisation de la vie publique, il est nécessaire de prendre des mesures incitatives à votre endroit pour vous éviter la tentation de la corruption. Vous avez des dossiers de milliards à gérer. Si l’État ne se bouge pas, pour encourager dans ce que vous faites, nous sommes des humains, vous pouvez être amenés à la tentation.

Les infractions contre lesquelles vous avez compétence d’enquêter, d’instruire et de juger, ont longtemps été des infractions impunies dans notre pays. Vous avez fait démarrer une machine qui va se heurter à des idées de cartels. Le président de la transition, le Gouvernement sont conscients de la nécessité de prendre en compte vos préoccupations. Mais faudrait-il qu’on fasse d’abord nos obligations professionnelles qui ne doivent être conditionnées par d’aucun d’autre élément », a dit M. Wright devant les magistrats de la Crief.

Il rappelle qu’à sa prise fonction, le président de la transition n’a pas manqué de rappeler que son seul souci est que la Justice fasse son travail sans aucune ingérence politique ou une autre ingérence quelconque.

« La boussole dont parle par analogie est le respect de la Loi, de la Justice et de l’État de Droit (…) la boussole dont on parle n’est pas seulement du côté de la Justice, mais aussi du côté des citoyens qui doivent être respectueux de la Loi. Le Président de la transition a fini sa part du contrat, celle de remettre la boussole dans les mains des magistrats et de de la famille judiciaire. Nous n’avons pas droit à une excuse, lorsque le navire n’arrive pas à bon port », a-t-il martelé.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com