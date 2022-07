Urgent : Le FNDC annonce une série de manifestations à compter du 28 juillet…

CONAKRY-Le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) a annoncé ce jeudi 21 juillet 2022, qu’il organisera une série de "manifestations citoyennes et pacifiques" dans le Grand Conakry, le jeudi 28 juillet 2022, et sur toute l’étendue du territoire national, le jeudi 4 aout 2022.

L’objectif de ces séries de mobilisations vise à exiger un retour rapide à l’ordre constitutionnel. En Guinée, les manifestations de rue sont interdites par la junte depuis le mois de mai dernier.

Oumar Sylla Foniké Mengué et ses camarades précisent que c’est conformément -aux articles 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 21 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, 11 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, 34 et 8 alinéa 2 de la charte de la transition Guinéenne-, qu’ils tiendront leur manifestations.

Les itinéraires des marches seront précisés dans les lettres d’information que le FNDC compte adresser aux autorités des communes à traverser.

Ces actions de protestation visent aussi, selon le FNDC, à dénoncer entre autres, -la gestion unilatérale de la transition, le refus systématique de la junte d'ouvrir un couloir de dialogue crédible et la non publication de la liste nominative des membres du CNRD-.

Siba Guilavogui

Pour Africaguinee.com