Tueries au stade de Conkary : "Le procès n’a que trop duré ...", dixit Charles Wright

CONAKRY-Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme a annoncé ce jeudi 21 juillet 2022 que le procès des inculpés dans le massacre du 28 septembre 2009 sera ouvert au plus tard avant la commémoration du prochain anniversaire de ces douloureux évènements.

Mais l’un des défis qu’il va falloir relever, c’est celui de la logistique, notamment le lieu devant accueillir les audiences. Les travaux de construction du bâtiment où doit se tenir le procès ne sont pas entièrement bouclés. Malgré tout, le Garde des Sceaux Charles Alphonse Wright qui a effectué une visite sur les lieux cet après-midi, reste optimiste.

« Le Président de la transition a décidé de permettre aux victimes des évènements douloureux du 28 septembre de connaitre un procès qui s’ouvrira avant le 28 septembre 2022.

Mon cabinet a inscrit dans ses propriétés la création des voies et moyens pour que le procès de ces évènements qui ont endeuillé tant de personnes puisse avoir lieu. C’est dans le cadre de la lutte contre l’impunité dans notre pays », a indiqué le Ministre de la Justice.

Les travaux du bâtiment en chantier sont exécutés à hauteur de 90%. Charles Wright met la pression sur l’entrepreneur lui demandant de mettre les « bouchées doubles » pour pouvoir « construire et meubler » l’infrastructure le plus vite possible.

« Nous sommes résolument engagés à organiser ce procès », a réitéré M. Wright, annonçant qu’une réunion technique a été tenue aujourd’hui par le comité technique de suivi. « Nous sommes dans la dynamique d’organiser le procès qui n’a que trop duré », a-t-il ajouté.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com