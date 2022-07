Retour à l’ordre Constitutionnel : Ce que Doumbouya a "promis" à Embalo…

CONAKRY-Le Président en exercice de la CÉDÉAO, Umaro Sissoco Embalò, a bouclé mercredi 20 juillet dans la soirée une visite éclair à Conakry.

Il s’est entretenu avec le Colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte militaire au Pouvoir en Guinée, des diplomates étrangers, mais aussi des responsables du Gouvernement au plus haut niveau, avec pour point d’orgue, la durée de la Transition.

Le président bissau-guinéen, accompagné par le président de la Commission de la Cedeao, Dr Alieu Turay, est venu avec une proposition d’un délai de 2 ans. Les discussions vont se poursuivre avec le médiateur Thomas Boni Yayi, encore présent à Conakry.

Cependant avant le départ de M. Embalo et sa suite mercredi soir à Conakry, les autorités guinéennes leur ont donné une garantie. Celle de leur « détermination à réussir pour la première fois une période transitoire devant conduire à des élections démocratiques, transparentes, libres et inclusives, dont les résultats seront acceptés et acceptables par tous ».

L’autre enjeu de la visite de la délégation de la Cedeao à Conakry, c’est de contribuer à renouer le dialogue qui est dans l’impasse entre la junte et les acteurs sociopolitiques. Sur ce point, selon la Présidence guinéenne, Conakry a aussi affiché sa disponibilité à « dialoguer avec toutes les parties sans exclusive ». Toutefois, les autorités guinéennes précisent qu’à date, « aucune crise politique ou sociale n’était à déplorer en Guinée ».

A suivre…

