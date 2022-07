Expertise France lance la formation des formateurs des officiers de la police judiciaire des unités opérationnelles sur la traite des personnes...

CONAKRY-Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du projet d'Appui à la lutte contre la traite des êtres humains dans les pays du Golfe de Guinée (2019-2023), Expertise France a lancé ce jeudi 14 juillet 2022 la formation des formateurs des officiers de la police judiciaire des unités opérationnelles sur la traite des personnes sur financement de l’Union européenne.

Durant cinq (5) jours (jeudi 14 au lundi 18 juillet 2022), dix (10) officiers de la police judiciaire vont suivre une formation à l'Ecole Nationale de la Police et de la Protection Civile (ENPPC) sise à Kagbèlen dans la commune de Dubréka.

La composante 2 du projet d'Appui à la lutte contre la traite des êtres humains dans les pays du Golfe de Guinée a pour but de soutenir les acteurs de la police, de la gendarmerie et de la justice dans leur lutte contre la traite des êtres humains notamment par le biais du renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale.

Financé par le Fonds Fiduciaire d’Urgence de l’Union européenne à hauteur de 17,4 millions d’euros, et mis en œuvre par Expertise France, ce projet vise un renforcement global des mécanismes nationaux de coordination des acteurs engagés dans le combat contre la traite des personnes dans 6 pays du Golfe de Guinée dont la Côte d’Ivoire, le Togo, le Benin, le Ghana, le Nigéria et la République de Guinée.

Dans son discours de circonstance, le Directeur Général adjoint de l'École Nationale de Police et de la Protection Civile (ENPPC) a expliqué qu'à date, le besoin en formation des OPJ et APJ de la Police Nationale dans la détection des infractions liées à la Traite des Êtres Humains est un enjeu majeur pour le Président de la transition.

"Comme vous le savez, la traite des êtres humains est une activité criminelle, clandestine et complexe. Lorsque les éléments du crime sont mal compris, les réponses de la justice pénale peuvent être inadaptées donc inefficaces, c'est sans doute les raisons pour lesquelles cette formation des formateurs est organisée par Expertise France du groupe de l'Agence Française de Développement en appui au Comité National de Lutte contre la Traite des Personnes et Pratiques Assimilées. A ce jour, le besoin en formation des OPJ et APJ de la Police Nationale dans la détection des infractions liées à la Traite des Êtres Humains est un enjeu majeur pour le Président de la République le Colonel Mamadi DOUMBOUYA à travers le Ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui n'a pas manqué de mettre un accent particulier sur la formation à venir de 250 OPJ, APJ à travers tout le pays", a expliqué Mohamed Fodé Laye Bangoura.

"Après cette séance de formation vous devriez être en mesure de connaître le rôle et les compétences nécessaires à tout formateur, c'est-à-dire : Savoir comment planifier et animer une séance de formation et connaitre les différentes méthodes ou techniques d'enseignements. La fonction de formateur englobe cinq notions clés qui sont celles de former, éduquer, innover, conseiller et évaluer. C'est ce qu'on attend de vous", a ajouté le Directeur Général adjoint de l'École Nationale de Police et de la Protection Civile (ENPPC).

Côté Expertise France, c'est Yves Ramare qui assure la formation de ces officiers. Selon cet expert, les besoins sont énormes dans le cadre de la maîtrise et la connaissance des textes de loi guinéens.

"Il y a des besoins qui ont été exprimés et il y a d'autres besoins qui se font ressentir en matière de connaissance des textes puisque les textes guinéens ont été revus en la matière et certains sont en cours de révision. Donc, on veut faire en sorte que ces formateurs soient capables de former dans la suite 250 officiers de la police judiciaire à travers tout le pays puisqu'il y a des zones qui sont plus exposées que d'autres. Donc, il y aura certainement des formations ciblées en fonction de ces zones plus critiques que d'autres", a expliqué le formateur tout donnant l'importance de cette formation.

"Cette formation va durer 5 jours et elle va concerner 10 éléments dont 8 qui sont des agents de terrain qui ont été sélectionnés lors d'un précédent stage qui s'est déroulé en mois de mars à Conakry. Donc ça permet d'avoir un pool de formateurs composé à la fois des gens de terrain transformés en formateurs et de formateurs au sein des écoles de police, de la gendarmerie qu'on a formé sur la lutte contre la traite des personnes", a précisé Yves Ramare.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023