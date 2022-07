Kankan : Des poursuites judiciaires engagées contre une centaine d’étudiants…

KANKAN-Le Parquet du tribunal de première instance de Kankan, a annoncé ce mercredi 20 juillet 2022, avoir engagé des poursuites judiciaires contre cent onze (111) étudiants arrêtés hier mardi 19 juillet alors qu’ils manifestaient contre une décision des autorités de l’Université Julius Nyerere. Selon le procureur Daouda Diomandé, qui a été interrogé par notre correspondant dans la région, cette manifestation a occasionné des dégâts matériels importants.

"Deux personnes ont été victimes de coups et blessures volontaires, treize véhicules ont été endommagés, les portes et fenêtres de l’université ont été également cassées. Les services de sécurité déployés à l’effet de maintenir l’ordre public ont pu interpeller 111 manifestants qui ont été conduits à la brigade de recherches de gendarmerie de Kankan aux fins d’enquêtes judiciaires", a annoncé le magistrat.

Poursuivant, le procureur de la république près le tribunal de première instance de Kankan, annonce que ces étudiants sont poursuivis pour des faits de coups et blessures volontaires, participation délictueuse à un attroupement, destruction de biens publics et privés. Selon lui, ces faits sont prévus et punis par les articles 239, 627 et suivants du code de procédure pénale.

Interrogé ce mercredi 20 juillet 2022, un des responsables des étudiants manifestants, met en garde si toutefois, ses camarades ne sont pas libérés.

"Si nos collègues ne sont pas libérés dans les prochains jours, nous allons accentuer la protestation. D'ailleurs, la satisfaction de nos revendications est encore à l’ordre du jour. Même s’ils sont libérés, on va continuer le combat", a averti cet étudiant.

Pour l'heure, aucune communication n'a été faite par les autorités universitaires pour la libération éventuelle des étudiants arrêtés.

A suivre…

Depuis Kankan, Facély Sano

Pour Africaguinee.com