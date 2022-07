Embalo a quitté Conakry : Ce qui a "filtré" de la visite éclair du Président en exercice de la Cedeao chez Doumbouya

CONAKRY-Le président en exercice de la Cedeao, Umaro Sissoco Emballo a quitté Conakry ce mercredi 20 juillet 2022, en début de soirée après une visite éclair de quelques heures.

Arrivé dans la capitale guinéenne en fin de matinée, le Président de Guinée Bissau était à la tête d’une délégation composée du Président de la Commission Alieu Turay, du médiateur Thomas Boni Yayi. Ce dernier, arrivé hier soir, est toujours présent à Conakry.

Au cours de son séjour éclair, l’émissaire de la Cedeao a eu une série de tête-à-tête, notamment avec le Chef de la junte, colonel Mamadi Doumbouya, le chef de la diplomatie guinéenne, Morissanda Kouyaté, des ambassadeurs du G5 (France, UE, USA, ONU, UA) et ceux de la Cedeao, a-t-on appris. M. Embalo n’a cependant pas rencontré les acteurs politiques, ni ceux de la société civile. Il n’a pas fait non plus de déclarations à la presse.

Au cœur de la visite de cette délégation de la Cedeao, la Transition ouverte le 05 septembre 2021 en Guinée. M. Embalo était venu pour obtenir une durée acceptable étant donné les 36 mois proposés par le CNRD sont rejetés par la Cedeao.

Selon nos informations, il devait convaincre Mamadi Doumbouya d’accepter de ramener la durée de la transition à deux ans, comme c’est le cas au Burkina Faso, un autre pays de la sous-région, théâtre d’un putsch militaire le 24 janvier dernier.

Aura-t-il réussi à le convaincre ? Conakry a jusqu’au 1er août pour donner sa réponse. Faute d’un fléchissement, la Cedeao prendra des sanctions supplémentaires contre la Guinée. Des sanctions qui seront économiques et financières.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com