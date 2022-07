Crief-Dr Cissé, ex DG de la CNPS fait des révélations : "Ce sont des milliards qui vont dans les poches…"

CONAKRY-Dr Fodé Cissé, ex Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'Etat (CNPS) et son informaticien Fodé Sarata Bangoura ont comparu à nouveau ce mercredi, 20 juillet 2022 à la CRIEF (Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières).

Les deux sont poursuivis pour « tentative de détournement de deniers publics et complicité » portant sur un montant d'un milliard 277 millions 276 milles 940 francs guinéens. Ce montant représente la pension de trois cent (300) personnes, retiré sur le compte des plusieurs agences et orienté vers celle de N'Zérékoré à d'autres fins, selon l’accusation.

Appelé à la barre pour sa propre défense avant le prononcé du verdict prévu le mercredi prochain, Dr Fodé Cissé a fait de graves révélations sur la gestion des pensions des retraités. Le prévenu soutient qu’il est victime de ses réformes courageuses à la tête de cette entité où il n’aura fait que six mois avant d’être limogé.

« Je n'ai pas voulu voler cet argent. C'était pour le préserver. Je pars avec fierté. Je pars avec le devoir accompli parce que j'ai tenté. Je demande à l'Etat de regarder les pensions avec un regard spécial. Si on vérifie bien, on peut construire deux écoles par an sur la pension des retraités. Je vous le dis, la pension civile n'est que la face visible de l'iceberg. Si vous prenez la pension militaire, ce sont des milliards qui vont dans les poches.

Celui qui essaye de mettre fin à ce système, on va tout faire pour l'abattre. Je suis victime de mes réformes visant à lutter contre ce système assez profond. Il y a beaucoup de mains invisibles derrière les pensions. J'ai été interpellé par des gens qui m'ont dit tu prends des risques mais je n'ai pas arrêté parce que je voulais servir mon pays. Monsieur le président je m'en remets à votre justice pour la décision à intervenir », a déclaré Dr Fodé Cissé à la barre. La décision dans cette affaire sera rendue le mercredi, 27 juillet 2022.

Au cours de la présente audience consacrée aux réquisitions et plaidoiries, le parquet spécial représenté dans cette affaire par le procureur Lazare Bauret, a requis 5 ans de prison assorti de sursis contre Dr Fodé Cissé, nommé à la tête de la CNPS au mois de décembre 2021 et limogé le 05 mai 2022.

Par contre, le parquet spécial a estimé que Fodé Sarata Bangoura, poursuivi pour complicité de détournement n'a fait qu'obéir aux instructions de son chef Dr Fodé Cissé qui a avoué à la barre, que son informaticien ne savait rien de cette affaire. C'est pourquoi, le ministère public a requis la relaxe de Fodé Sarata Bangoura pour délit non constitué conformément aux dispositions des articles 544 du Code Pénal.

Du côté de la défense, maître Kpana Emmanuel Bamba et ses deux confrères ont plaidé non coupables des faits reprochés à leurs clients. Selon eux, le parquet spécial de la CRIEF devrait féliciter Dr Fodé Cissé pour ses courageuses réformes entreprises pour soulager les fonctionnaires à la retraite.

En plus, les avocats de la défense ont soutenu que l'infraction de tentative de détournement de deniers publics n'est pas établie dans la mesure où la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l'Etat ne dispose pas de son budget. Au regard de cette situation affirment-ils, leur client ne peut être condamné pour tentative de détournement puisqu'il n'a jamais possédé le montant incriminé.

A suivre...

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23