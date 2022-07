Affaire Air Guinée : Mamadou Sylla en audition à la Crief…

CONAKRY- Elhadj Mamadou Sylla a répondu ce mercredi 20 juillet 2022 à la convocation de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (Crief).

L’ancien opérateur économique « PDG du Groupe Futurelec Holding », -devenu homme politique-, est en ce moment même dans les locaux de cette Cour anti-corruption qui veut l’entendre sur le dossier « Air Guinée ». Un Boeing 737 qu’il avait acheté avec l’Etat guinéen il y a 20 ans à 5 millions de dollars. L’ancien homme d'affaires affiche une sérénité et entend laver son honneur.

Dans l’acquisition de cet avion, la Crief soupçonne le leader de l’Union Démocratique de Guinée (UDG) d’avoir commis des « infractions à la Loi pénale ».

L’ouverture de l’information judiciaire concerne des faits de « malversation dans la passation des marchés publics, corruption, enrichissement illicite, détournement de deniers publics, recel de biens et complicité ».

M. Sylla n’est pas le seul à être cité dans ce dossier qui fait les choux gras de la presse. Cellou Dalein Diallo, à l’époque ministre des transports et des travaux publics, Cheick Ahmed Camara, ex ministre de l’Économie et des finances (au moment des faits), Ibrahima Camara, Directeur de l’unité de privatisation du ministère de l’économie et des finances, sont aussi dans le collimateur de la Crief.

Nous y reviendrons !

Depuis la Crief, Siba Guilavogui

Pour Africaguinee.com