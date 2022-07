Relance de la filière ananas : Enabel remet des films plastiques aux producteurs d’ananas de la Basse Guinée

FORECARIAH- Ce dimanche 17 juillet 2022, le projet Entrepreneuriat agricole, mis en œuvre par Enabel sur financement du Royaume de Belgique, a procédé à la remise de 300 rouleaux de films plastiques aux producteurs d'ananas de la Basse Guinée.

La cérémonie de remise a eu lieu dans la sous-préfecture de Maferinya (Forécariah), en présence du maire de la commune rurale de Maferinya, du Président de fédération de la filière fruit de la Basse-Guinée (FEPAF) ainsi que d’autres partenaires.

A travers ce lot de films plastiques biodégradables, destinés à emblaver 100 hectares d'ananas dans les 3 bassins de production de l’ananas en Basse-Guinée, Enabel vise à accroître le rendement des planteurs d'ananas, augmenter leurs revenus et promouvoir une agriculture durable, respectueuse de l’environnement.

"Il est établi que les films plastiques permettent d'augmenter la production, de réduire l'utilisation considérable de l'eau et de maîtriser les mauvaises herbes. Ils permettent aussi de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires et contribuent à la lutte contre le changement climatique ", a expliqué Amadou DIALLO, Responsable Enabel du projet Entrepreneuriat agricole.

L'idée, selon M. Amadou Diallo, c'est de passer à l'échelle pour qu'à terme, l'utilisation des paillis plastiques dans la production d'ananas soit une pratique ordinaire. C’est ainsi qu’Enabel a procédé, bien avant cette remise, à la formation d’agents techniques de la FEPAF, agents eux-mêmes appelés à former les producteurs sur l’utilisation des films plastiques. Cette expérience, aux dires de Monsieur DIALLO sera documentée par Enabel « pour permettre de capitaliser l'expérience et la vulgariser à un plus grand nombre de planteurs ».

Au nom de l'ensemble des acteurs de la filière ananas, Moussa Camara, Président de la fédération de la filière fruit de la Basse-Guinée (FEPAF) a remercié Enabel pour ces films plastiques dont il promet une utilisation judicieuse.

Cette action s’inscrit dans la continuité des nombreux efforts déployés par le projet Entrepreneuriat agricole d’Enabel en soutien aux producteurs d’ananas en Basse-Guinée. Au nombre de efforts, rappelés par le Président de la FEPAF, figure entre autres : la mise à disposition gratuite des rejets d’ananas et de banane ainsi que la formation des agriculteurs sur leur production, les nombreuses formations en lien avec les itinéraires techniques, les techniques de production et de commercialisation, l’accès au financement, l’amélioration de la gouvernance de la FEPAF…

« Cette remise constitue un évènement majeur dans l'évolution de la production de l'ananas en Guinée. Un nombre important de planteurs bénéficieront de ces films plastiques qui les aideront à améliorer leur rendement et augmenter leurs revenus » a déclaré Moussa Camara qui a dit « globalement merci à Enabel pour tout ce qu'ils sont en train de faire ».

Le Président de la fédération de la filière fruit de la Basse-Guinée (FEPAF) a insisté sur le soutien apporté par Enabel à la Résilience des entrepreneurs agricoles dans le contexte Covid-19. « Parmi tous les partenaires engagés dans le secteur agricole, c'est seulement Enabel qui a accompagné les planteurs d'ananas dans le contexte du Covid-19. Enabel a non seulement mis gratuitement des rejets d’ananas et des tonnes d’engrais, mais elle a également facilité l’écoulement des ananas récoltés, en louant des camions pour les producteurs à cet effet ». Toutes choses ayant permis à nombre de producteurs, selon le président de la FEPAF, de survivre à la crise sanitaire.

Siddy Koundara Diallo de retour de Maferinya

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664 72 76 28