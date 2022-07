Lancement du Projet pilote de reboisement et la remise de quatre (4) forages réalisés pour les communautés impactées par la société CHALCO GUINEA COMPAGNY S.A dans la préfecture de Boffa

Le vendredi 15 juillet 2022, avec la participation des autorités préfectorales de Boffa, sous préfectorales et communales de Lisso et de Tamita, les représentants de la société Chalco et les communautés impactées par le projet ; la société Chalco Guinea Company SA a procédé au lancement de son projet pilote de reboisement de la mine (3) dans le « secteur Kalébolondé » District de Yembèring pour une superficie de 29.7 hectares, suivi de la remise de quatre (4) forages d’eau réalisés au bénéfice des communautés.

La Cérémonie de lancement du projet pilote de reboisement et la remise de quatre (4) forages étaient placées sous la haute autorité de Monsieur le Préfet de Boffa représenté par Mr Mamadou Touré (Secrétaire Général Chargé des Collectivités Décentralisées par intérim).

Les quatre (4) forages d’eau réalisés par Chalco Guinea Company S.A en faveur des communautés bénéficiaires sont situés comme suit :

Un (1) forage à Tamalan Centre, District de Tamalan, dans la Commune rurale de Lisso

Un (1) forage à Younoussaya, District de Tamalan, dans la Commune rurale de Lisso

Un (1) forage à Yogon, District de Bondy, dans la Commune rurale de Lisso

Un (1) forage à Yimmaya Fougué, District de Yembèring, dans la Commune rurale de Tamita.

Un cinquième forage est prévu dans le nouveau site de relocalisation du village de Somourou, secteur Kaoussara, quartier Torodoya, dans la commune urbaine de Boffa.

Les coûts globaux de réalisation des cinq (5) forages d’eau sont de 404.000.000 GNF et 4.187.239.000 GNFpour le projet pilote de reboisement. C’est ainsi que 20 pépiniéristes communautaires ont été identifiés dans les communautés impactées et seront formés en techniques de reboisement et de la mise en place des pépinières pour les éventuelles activités de reboisement qui seront réalisées par la société Chalco dans les années à venir.

C’est la meilleure manière de rendre les communautés autonomes et indépendantes pour ne pas toujours compter sur l’entreprise sur des questions liées à l’employabilité des jeunes.

Ces projets réalisés par Chalco Guinea Company au bénéfice des communautés impactées constituent une réelle satisfaction et s’inscrivent surtout dans le cadre du respect du contenu local, de la règlementation environnementale et du Code minier en République de Guinée ; en vue de minimiser les effets de l’exploitation minière pour un Développement Durable et harmonieux des communautés.

C’est en ces termes que le représentant de Monsieur le Préfet de Boffa a demandé aux communautés de continuer à soutenir les actions de la société Chalco Guinea Company tout en consolidant la paix et la quiétude sociale dans la zone pour une meilleure collaboration entre la Société et les Communautés.

C’est à travers des prières et bénédictions des notables des communautés que les cérémonies ont pris fin.