La SOGUIPAH s’enfonce dans la crise : les planteurs entrent en grève…

La Société Guinéenne de Palmier à Huile et d'Hévéa continue à s'enfoncer dans la crise. Malgré le départ de Michel Béimy, ancien Directeur Général limogé suite à des accusations de détournements, et la nomination d'un nouveau Directeur à la tête de cette unité industrielle -la plus grande de la Guinée forestière-, la crise persiste.

Selon nos informations, depuis le 1er juillet 2022, les planteurs sont en grève. Ils ont décidé de mettre fin à toute livraison de produits (le caoutchouc, le palmier) à l'usine. Et pour cause, depuis 7 mois, ils n'ont reçu aucun franc par rapport aux produits qu'ils ont livrés. Un montant qui s'élève de nos jours à hauteur de 75 milliards de francs guinéens, nous apprend-t-on.

"Depuis le 1er juillet, nous sommes en grève. Ça fait 7 mois que nous ne sommes pas payés. Il y a des arriérés que les dirigeants refusent de payer. On nous a tant fait des promesses mais toujours rien. Et ça c'est au niveau de tous les planteurs. On nous doit une somme s'élevant de nos jours à hauteur de 75 milliards de francs guinéens. Depuis la nomination de la nouvelle direction, jusqu'à présent, nous ne les avons pas vu.

Pourtant, ils sont bien informés de cette situation puisque nous sommes souvent en communication. Nous traversons des difficultés, nous avons du mal à nourrir nos familles. Aujourd'hui, les planteurs sont livrés à leur triste sort (…). Tout ce que nous avons livré n'est pas payé, nous gardons nos productions. Parce que c'est de ça que nous vivons. Nous ne pouvons pas continuer à livrer des produits sans être payés", nous a confié Jean Joël Maomou, président de l'Union des planteurs de Gbeinson à Diécké.

Récemment, le président de la transition guinéenne avait procédé à la nomination d'un nouveau directeur général à la tête de cette unité industrielle située en Guinée Forestière. C'est désormais Fodé Mourana Soumah qui a en charge de diriger la destinée de cette société étatique en remplacement de Michel Bemy, accusé de malversation financière. Le décret de sa nomination avait été rendu public le 24 juin 2022.

A suivre...

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d'Africaguinee.com

A Nzérékoré.

Tél : (00224) 628 80 17 43