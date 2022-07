Foniké empêché de voyager : Cellou Dalein dans « tous ses états »…

CONAKRY- L’interdiction faite ce lundi 18 juillet 2022 à Oumar Sylla « Foniké Mengué » de sortir du territoire national met Cellou Dalein Diallo en colère. Le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée s’est indigné et dénonce une nouvelle dérive autoritaire qui n’a aucun fondement légal.

« Je suis indigné par l’interdiction de sortie du pays imposée ce lundi 18 juillet, sans aucune base légale, au Coordinateur du FNDC, Omar Sylla, alias Fonikè Menguè. L’intéressé se rendait à Dakar au Forum des mouvements sociaux à l’invitation du West Africa Civil Society Institute (WACSI) lorsque cette décision arbitraire lui a été notifiée à l’aéroport de Conakry où son passeport lui a été retiré », a dénoncé Cellou Dalein Diallo.

Dans son message, l’ancien Premier ministre « condamne énergiquement cette autre dérive autoritaire qui survient quelques jours seulement après l’arrestation musclée de Foniké Menguè et ses collaborateurs Djanii Alfa et Billo Bah alors qu’ils animaient une conférence de presse à leur siège ».

Le leader de l’UFDG appelle à la mobilisation pour exiger le retour à l’ordre constitutionnel. « Mobilisons-nous pour exiger le retour à l’ordre constitutionnel et le respect des droits et libertés de nos compatriotes », a-t-il lancé dans un message qu’il publié via son compte sur le réseau social facebook.

