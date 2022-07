Abdoulaye Sow reste en prison : La Fésabag décide de "fermer les Banques"…

CONAKRY-Abdoulaye Sow, secrétaire de la FESABAG (Fédération Syndicale Autonome des Banques et Assurances de Guinée) a comparu ce mardi, 19 juillet 2022 à la barre du tribunal correctionnel de Kaloum.

Le syndicaliste est poursuivi par l'Association des Magistrats de Guinée (AMG) pour les infractions d'atteintes au respect dû à la justice et outrage à magistrats, faits punis et réprimés par les dispositions des articles 363 et 739 du Code Pénal. Ce procès paralyse le secteur financier du pays.

Après plusieurs heures de débats parfois houleux entre le ministère public et la défense représentée par maître Salifou Béavogui et maître Alseny Aissata Diallo, le juge Kabinet Keita a maintenu le prévenu en prison en renvoyant l'affaire au jeudi, 21 juillet 2022 pour plaidoiries et réquisitions.

C'est dans une salle d'audience archi-comble que s'est ouvert le procès du syndicaliste Abdoulaye Sow, qui, dans une déclaration incriminée, aurait qualifié certains magistrats de « véreux et complices ».

Devant ses collègues banquiers et syndicalistes fortement mobilisés pour le soutenir, le secrétaire général de la FESABAG a juré n'avoir nullement manqué de respect aux magistrats. Bien au contraire, sa déclaration visait dit-il, à alerter l'opinion nationale et internationale sur les conséquences négatives d'une éventuelle fermeture des institutions bancaires Ecobank et Afriland First Banque, respectivement condamnée à payer 250 milliards GNF et 17 milliards GNF, à des clients à elles.

« Je ne me suis jamais attaqué à la justice. Depuis 1996, nous menons ce combat pour qu'aucune banque ne soit fermée en Guinée. Je n'ai jamais insulté la justice. La FESABAG n'a fait qu'attirer l'attention de l'opinion sur les conséquences qui peuvent découler de la fermeture de Ecobank et de Afriland First Banque », a-t-il déclaré.

Bien avant la décision de renvoi du juge audiencier, la défense a plaidé la mise en liberté du prévenu qui, selon elle, souffre de diabète. Une demande à laquelle s'est opposé le ministère public qui, a sollicité un renvoi à huitaine. Le syndicaliste Abdoulaye Sow sera donc fixé sur son sort après demain, jeudi 21 juillet 2022. En attendant il restera en prison.

En signe de protestation, la Fédération Syndicale Autonome des Banques et Assurances de Guinée (FESABAG) a annoncé la poursuite des débrayages. "Aucune Banque ne sera ouverte jusqu’à la fin de la procédure en cours contre notre secrétaire général", a confié ce soir un leader syndical du secteur des banques.

A suivre...

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23