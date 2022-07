Gestion et ouverture de l’Hôpital Donka : Le annonces fortes du ministre Mamadou Pèthé Diallo

CONAKRY-Le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique a fait d’importantes mises au point ce lundi, 18 juillet 2022, sur les préparatifs de l’ouverture officielle de l'Hôpital National Donka ainsi que sur sa gestion, objet de plusieurs polémiques.

Lors d’une conférence de presse, Dr Mamadou Péthé Diallo a assuré que les travaux de ce CHU sont déjà exécutés à 99%. Il a annoncé une "ouverture graduelle" dans les prochains jours de cet établissement hospitalier du pays qui, selon lui, bénéficie après sa rénovation, de toutes les commodités dignes d'un hôpital répondant aux normes du 21ème siècle.

Pour cette première phase, ce sont quatre services qui seront ouverts à la population. A savoir : la consultation externe, l'imagerie médicale, l'odonto-stomatologie, la pharmacie et le laboratoire d'analyse.

« D'après les discussions entre le concessionnaire délégué à la gestion, la direction générale de l'hôpital, le ministère de la santé et les autres acteurs, nous sommes prêts à une période relativement courte à pouvoir commencer une ouverture graduelle de l'hôpital national Donka. C’est une ouverture graduelle dans la mesure où l'institution est le plus grand centre hospitalier de notre pays. Lorsqu’il sera entièrement fonctionnel, il pourra avoir près de 630 lits d'hospitalisation. A cette taille, il n'est pas opportun de penser que l'ouverture se résume simplement à aller tourner un interrupteur.

Dans la vie réelle ça ne se passe pas comme ça. Il y a beaucoup de paramètres qui demandent l'ouverture de l'hôpital. Donc sur la base du travail déjà réalisé, un programme étagé d'ouverture graduelle a été proposé par le gestionnaire délégué et a été accepté par les différents acteurs. Ce programme va commencer par l'ouverture de quatre services déjà identifiés qui ont déjà tous leurs appareillages et tous leurs intrants prêts. Il s'agit de la consultation externe, l'imagerie médicale, l'odonto-stomatologie, la pharmacie et le laboratoire d'analyse », a annoncé le ministre de la santé.

Alors que certains travailleurs craignent une possible perte d'emploi après l’inauguration du CHU Donka, Dr Mamadou Péthé Diallo s'est de nouveau montré rassurant sur cette épineuse question. Selon lui, cet établissement hospitalier, symbole de la fierté nationale ne fera jamais l'objet de privatisation et aucun travailleur ne perdra son travail.

« La première vérité est que l'hôpital national est et demeure un bien public avec un service public. Ce n'est pas un bien privatisé, il ne l'a pas été et ne le sera pas. Il demeurera dans le portefeuille de l'Etat en tant que bien public. La deuxième vérité, avec ce rôle d'institution publique, c'est un hôpital qui appartient à tous les Guinéens. Donc, c'est un patrimoine qui nous est commun à tous. Il n'est pas envisageable que cet hôpital soit privatisé ou cédé à qui que ce soit. C'est un patrimoine national, un symbole de l'indépendance.

L'hôpital national en tant qu'institution publique a vocation d'un service public. Les services qui seront fournis là à cause de la plus grande la qualité, à cause des équipements, à cause de la rénovation, à cause de la présence d'un personnel plus qualifié, les tarifs resteront accessibles à tous les Guinéens. Ce n'est pas parce que l'hôpital est rénové qu'il est réservé à une classe et non à d'autre. Tous les Guinéens ont le droit quand ils sont malades d'y aller avec leurs familles et de demander des services.

Troisième vérité, les Guinéennes et Guinéens qui travaillaient déjà à l'hôpital Donka et qui ont été délocalisés au camp Camayenne dans la structure temporaire, aucun de ceux et celles qui travaillera-là ne perdra son travail. Cela a fait beaucoup jaser et je ne vous rassure qu’aucun de nos frères et sœurs qui travaillent à Donka ne va pas perdre son travail à cause de l'ouverture de l'hôpital. Au contraire, l'ouverture de l'hôpital s'accompagnera d'une capacité de leur offrir un plan de carrière et de développement personnel », a-t-il précisé.

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a donné les statistiques liées à l'état d'avancement des travaux sur le site de Donka.

« Près de 99 à 99,5% des activités de génie civil (construction, rénovation, ravalement et d'équipement de l'hôpital) sont déjà finalisées. Au moment où nous parlons, deux des grandes sociétés qui travaillaient sur la place dans le génie civil et l'équipement, une a déjà terminé son travail et a rendu complètement les services. L'autre est en train d'achever quelques petits travaux de peinture et de ravalement qui vont finir dans les prochains jours. Avec ce résultat en terme de progrès physiques, nous ne voyons plus l'intérêt de continuer à jouer la montre pour que ce projet perdure. Ce projet doit s'arrêter et l'hôpital doit entrer en fonction », a martelé Dr Mamadou Péthé Diallo.

A suivre…

Siba Guilavogui

Pour Africaguinee.com