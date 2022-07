Éleveurs et agriculteurs à couteaux tirés à Lola : Les dessous… "Enquête"

LOLA-La préfecture de Lola située dans le sud de la Guinée est une zone agro-pastorale par excellence. Mais la cohabitation entre les éleveurs et les agriculteurs sont difficiles. Dans cette préfecture de la Guinée forestière, des conflits ont souvent jalonné les rapports entre ces deux groupes.

Certains de ces conflits se sont soldés à des moments donnés par des pertes en vies humaines et des dégâts matériels. Ces dernière semaines, on assiste à un nouveau regain de tension entre les deux parties qui partagent les mêmes zones. Quels sont les dessous? Africaguinee.com est allé enquêter.

Les autorités administratives et communales de Lola prennent très au sérieux cette problématique. C’est dans ce cadre qu’elles ont convoqué les deux protagonistes à une réunion d’urgence pour désamorcer la tension qui couve. Rencontré, Kabila Zomou, ex chef de district de Zoon au nom des agriculteurs de la localité, explique que leurs cultures sont souvent dévastées par des animaux en divagation.

"C'est Yonga Junior qui a négocié avec l'éleveur Gouro pour faire venir ses bœufs précisément dans son domaine. Il a envoyé des gens pour évaluer la superficie de son domaine. Après calcul, ils ont trouvé 30 et quelques hectares. Mais les bœufs qu’ils envoyé là-bas ont divagué. Aujourd'hui Zoon est le premier producteur d'aubergines à Lola. Les bœufs en divagation dévastent les champs des agriculteurs. Il n'y a même pas de manioc actuellement. Nous trouvons cela inadmissible, c’est pourquoi nous avons décidé de demander aux éleveurs de déplacer leurs troupeaux dans notre localité", explique Kabila Zomou, agriculteur.

Du côté des éleveurs, c'est une tout autre version. Pour eux, il y a de la manipulation derrière les rumeurs qui ont circulé sur la toile, faisant état d’un risque d’affrontements. Selon eux, il n'y a pas de conflit entre éleveurs et agriculteurs de nos jours à Lola.

« Celui nous accuse actuellement est un voleur de bétails. Il a volé 9 têtes de bœufs. Après avoir été trimbalé en justice, quelqu'un est venu prendre une garantie pour lui afin qu’on abandonne les poursuites. C’est après ça, qu’il est allé filmer des bœufs dans leur pâturage pour faire croire à l’opinion qu’il y aurait un risque de conflit entre éleveurs et agriculteurs à Lola. Or, ce n'est pas vrai. Cette année, nous avons moins de problème puisque nous avons autorisé tous les éleveurs de la préfecture de Lola de faire des parcs de nuit. Ceux qui ont des grands domaines comme moi, qui va jusqu'à 100 et quelques hectares, tout est clôturé avec des grillages et il y a aussi des parcs de nuit.

Ceux qui n'ont pas de domaines comme moi, ils font des parcs de nuit où ils font entrer leurs bœufs. En plus, nous collaborons de mieux en mieux avec les agriculteurs. Chaque année, nous nous améliorons dans nos rapports de cohabitation. Nous rassurons le Gouvernement, ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux n'est pas vrai », dédramatise Mohamed Bamba, chargé des conflits bétail-viande de la préfecture de Lola.

Une rencontre a été organisée le vendredi 15 juillet 2022 dans la salle de conférence de la préfecture de Lola, pour décrisper la situation. Pour le maire de Lola, derrière cette « vraie-fausse crise », se cache une guerre d’intérêts. Selon lui, ceux qui demandent le départ des éleveurs sont ceux-là même qui négocient en coulisses pour garder leurs gains.

"Les agriculteurs ont dit qu'ils veulent déguerpir Elhadj Gouro (éleveur). Chose que nous avions accepté en demandant à El Hadj Gouro, de quitter en l'espace dans 24 heures. Mais c'est en ce moment que nous avons compris que nous-mêmes, on était en train de faire fausse route. Ils accusent Yonga d'avoir installé l'éleveur, mais ce document qui je tiens en main, ce n'est pas Yonga qui l'a signé. C'est papa Zoomou, qui a signé officiellement un document pour l'installation de Gourou pour une période allant de 2021 jusqu'en 2025. Personnellement, j'ai effectué un déplacement pendant une journée pour comprendre les réalités.

Entre-temps, ceux qui étaient dans le mouvement pour dire qu'ils ne veulent pas que les bœufs restent, ont fait un document dûment signé pour recevoir 15.000.000 Gnf pour que les mêmes troupeaux viennent s’abreuver dans leurs domaines. Regardez un peu tous les reçus que je détiens là sont des négociations qu'ils ont eues entre eux. Il ne faudrait pas qu’ils viennent nous insulter ici pour dire que c'est nous. (…)

Ils ne veulent pas qu’on parle de clôture pour canaliser les troupeaux, ils veulent qu'on déguerpisse le monsieur pendant qu'il est dans son plein droit. Donc, on comprend que ce sont des intérêts qui sont en jeu. Il est arrivé des moments où El Hadj Gouro est allé jusqu'à négocier pour la rénovation des maisons de jeunes de certaines communautés. Ils sont tombés d'accord. El Hadj Gouro s'est engagé pour une bonne entente (…) nous ne sommes pas dupes, derrière il se cache un jeu d’intérêts", a expliqué Dolo Traoré, premier vice maire de Lola.

Pour sa part, le colonel Cécé Maomou préfet de Lola a lancé un message aux éleveurs. Celui de prendre des dispositions pour éviter tout différend avec les agriculteurs. « Tout repose au niveau des éleveurs. Donc, c'est à eux de suivre leurs animaux », a-t-il dit. Mais les éleveurs à leur tour, demandent à l'État de trouver des domaines spécialement dédiés à l'élevage et de véhiculer des messages de sensibilisation aux agriculteurs qui, selon eux, assimilent l'élevage à un « crime ».

"Aujourd'hui la région forestière est la plus grande productrice de viande et de lait dans le pays. Nous ravitaillons Conakry, Labé, Kankan. Si vous voyez toujours qu'on parle de conflit, c’est parce que les éleveurs ne sont pas appuyés, il n'y a pas de domaines dédiés à l'élevage. Tous les domaines réservés à l’élevage dans les temps passés sont transformés en champs agricoles. Or, comme on parle de domaines industriels, l'État doit prévoir des domaines d’élevage. C’est ce qui va atténuer les conflits", a lancé Kaké Hamed Habib, secrétaire administratif des éleveurs de la Guinée forestière.

De retour de Lola,

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d'Africaguinee.com