Des étudiants protestent à Kankan : "On n’acceptera pas des mentions passables sur nos diplômes…"

KANKAN-Des étudiants en fin de cycle à l'université Julius Nyerere de Kankan, ont bloqué ce lundi 18 juin 2022, toutes les entrées de ladite institution d'enseignement supérieur.

Ces étudiants en colère ont interdit aux enseignants, encadreurs et travailleurs du rectorat d'y accéder ou d’en sortir.

Au moment où mettait cette dépêche en ligne, un pickup de la gendarmerie était stationné à la devanture de l’Université.

D’après nos constats, il est impossible de pénétrer l'enceinte de ce temple du savoir, pris en otage par ces nouveaux diplômés qui protestent contre le nouveau système d'appréciation des notes.

"Nous avons bloqué les entrées et sorties de l'université aujourd'hui pour protester contre l'injustice. On ne va pas accepter des mentions passables sur nos diplômes. Le recteur et les autres responsables qui sont là ne vont pas sortir aujourd'hui", a expliqué Oumar Keita, un étudiant sortant de l'université de Kankan.

La première tentative de négociation entre ces étudiants et les autorités de l’Université s’est soldée par un échec. Interrogé, le recteur de l'université Julius Nyerere Pr Moustapha Sangaré, a toutefois annoncé qu'une commission technique est mise en place pour résoudre ce problème.

A suivre…

Depuis Kankan, Facély Sano

Pour Africaguinee.com