Arrivée de Embalo chez Doumbouya : Les choses se précisent...

CONAKRY-Comme nous l’avions annoncé (en primeur), une importante délégation de la Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) conduite par son nouveau Président en exercice, Umaro Sissoco Embalo est attendue cette semaine à Conakry.

Le Président de Guinée Bissau accompagné par le médiateur dans la crise guinéenne, Thomas Yayi Boni ainsi que du nouveau Président de la Commission de la Cedeao, Dr Alieu Turay arrivera à Conakry le 20 juillet, en provenance de Bissau, selon une source proche de l’organisation sous-régionale.

Notre informateur précise que les deux parties sont toujours en discussions sur les modalités pratiques de cette visite. Il s’agit notamment de la durée, des acteurs que la délégation devra rencontrer entre autres, au cours de son séjour.

Au cours de leur visite, Umarou Sissoco Emballo et sa suite vont s’entretenir avec les plus hautes autorités de la transition. Objectif, trouver un calendrier acceptable de la transition en cours, car celui (3 ans) proposé par la junte est rejeté par la Cedeao, mais aussi par une frange importante de la classe politique et de la société civile.

Selon les conclusions du dernier sommet des chefs d’Etat de la Cedeao, la Guinée a jusqu’au 1er août pour trouver un chronogramme acceptable, sans quoi elle s’exposera à des sanctions économiques et financières.

A suivre…

Oumar Bady Diallo