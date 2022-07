Mohamed Béavogui se confie à Africaguinee : "Pourquoi j’ai voyagé…"

CONAKRY-Le Président de la Transition Colonel Mamadi Doumbouya a nommé ce samedi 16 juillet 2022, un Premier ministre Intérimaire. Il s’agit de Dr Bernard Gomou, qui assumera la fonction de Chef de Gouvernement par intérim cumulativement à celle de ministre du Commerce, durant l’absence du Premier Ministre Mohamed Béavogui.

Depuis la lecture de ce Décret, les commentaires vont bon train. Africaguinee.com a pu joindre ce soir le Premier Ministre Mohamed Béavogui qui est en dehors du pays. Au bout du fil, le Chef du Gouvernement de Transition a confirmé son absence en Guinée.

« Au moment où je vous parle suis à Rome. Vous avez entendu le Décret qui dit que je suis absent. Alors, je vous le confirme », confie l’ancien sous-secrétaire général des Nations unies au compte de la FAO.

Pourquoi cette absence ? Le Chef du Gouvernement précise : « Je viens d’un système où on a un contrôle médical tous les ans. Ça fait plus d’un an déjà, donc, il faut que le fasse », a-t-il dit.

A la question de savoir s’il n’y a pas autre raison, le Premier ministre rassure : « Que voulez-vous comme raison ? C’est les gens qui veulent toujours inventer des choses, mais moi je n’en sais pas », indique Mohamed Béavogui, nommé le 06 octobre 2021 au poste de Premier ministre.

Sur instruction du colonel Mamadi Doumbouya, il a présidé ce jeudi 14 juillet, le lancement de la campagne d'assainissement dans la capitale Conakry.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112