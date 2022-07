L’étau se resserre autour de certains détenus à la maison centrale : "Nous sommes enfermés depuis une semaine…"

CONAKRY- Une tentative d'évasion de prisonniers a été déjouée dans la journée le 08 juillet dernier, à la maison centrale de Conakry.

Au cœur de cette tentative d’évasion manquée, un détenu nommé Ibrahima Sory DIALLO alias « 12 ans » qui avait comme « complices » douze autres détenus dont un lieutenant.

Selon le Parquet Général de Conakry, ces personnes sont condamnées entre autres pour -vol à main armée, prise d'otage avec demande de paiement de rançon, viol sur mineures-.

Depuis cette tentative d’évasion qui a été déjoué par les services de sécurité, l’étau s’est resserré autour des certains détenus à la maison centrale de Conakry, le plus grand centre de détention du pays, appris Africaguinee.com.

Certains seraient placés en isolement depuis une semaine, apprend-on d’une source proche de la maison centrale.

« Nous sommes enfermés depuis une semaine, il n’y a pas d’eau dans les cales. Il y a des robinets dans deux cales. Étant enfermé, on ne peut pas puiser », dénonce un détenu.

Autre plainte formée, c’est le retard dans le service du petit-déjeuner. « D’habitude, on nous envoie la bouillie à 9h, mais maintenant on n’envoie qu’à 11h. On souffre. Même certains malades n’ont plus accès aux consultations », décrit un détenu depuis la maison centrale.

Nous y reviendrons !

Africaguinee.com