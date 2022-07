Guinée : l’Association Professionnelle des Banques assure ses clients de l’ouverture des Guichets

CONAKRY-L’APB (Association Professionnelle des Banques), représentant de la profession bancaire en Guinée, observe avec une forte préoccupation les événements de ces deniers jours, qui affectent l'activité bancaire et constituent une réelle menace à la stabilité du système financier du pays. Elle dit comprendre les démarches des organisations syndicales motivées par la Défense de la stabilité des Emplois et la continuité des activités bancaire. L’APB appelle au respect du sacrosaint principe de la continuité de l’activité et assure ses clients l’ouverture des guichets. Merci de lire ce communiqué parvenu à notre rédaction à ce effet.