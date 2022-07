Palestine-Israël : Ouverture sans interruption du Pont Allenby/Roi Hussein, suite à une médiation marocaine, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI

Grâce à une médiation directe du Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les autorités israéliennes ont décidé l'ouverture, sans interruption, du poste-frontière Allenby/Roi Hussein, reliant la Cisjordanie et la Jordanie.

Cette médiation, menée par le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique, a permis d’aboutir à un accord pour l’ouverture permanente 24/7 de ce passage, qui constitue la seule ouverture des Palestiniens vers le monde.

L’ouverture dudit poste-frontière, situé à environ 50 km de la capital Amman, sera effective prochainement dès que les conditions logistiques seront réunies, notamment en termes des ressources humaines.

L’ouverture de ce point de passage, très fréquenté par les Palestiniens, aura des retombées bénéfiques sur le quotidien des Palestiniens et facilitera la circulation des personnes et des biens.

Cette médiation constitue, une nouvelle fois, un témoignage éloquent de l’intérêt que porte Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al-Qods, à la cause palestinienne et au bien-être des Palestiniens.

La ministre israélienne des Transports, Mme Merav Michaeli, a saisi l’occasion de l’annonce de l’ouverture du poste-frontière pour remercier SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods et le président américain, Joe Biden pour leur engagement et leurs efforts continus en faveur de la paix et de la prospérité au Moyen-Orient.

MAP