Charges révélées contre Kassory, Diané...Damaro : "On veut voir des faits avérés…"

CONAKRY-Vendredi 15 juillet 2022, le parquet Spécial de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières a révélé les charges concrètes pour lesquelles Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané, Amadou Damaro Camara et autres sont inculpés et maintenus en détention depuis plusieurs mois à la maison centrale. Alors que Aly Touré et ses substituts annoncent des montants qui donnent le tournis et qui selon eux auraient été détournés, la famille politique de ces anciens dignitaires reste encore sur sa faim. Le RPG arc-en-ciel veut avoir des faits avérés.

" On n'a pas à spéculer sur ça. On attend de prendre langue avec les avocats et avoir toutes les informations nécessaires avant de se prononcer. Mais nous voulons maintenant que ça soit des faits avérés, on ne veut plus d’à peu près. On s'est trop abstenus à faire des actions, mais nous voulons maintenant du concret. Que ces accusations du Procureur soient quelque chose de vérifié, de bien fondé. On ne peut pas continuer à nourrir les gens d’affirmations inutiles. Ce pays est trop politiquement mûr pour qu'on nous mette à chaque fois dans des nuages. Nous allons rencontrer les avocats pour prendre une décision collégiale" a réagi le Secrétaire Général du Rpg-arc-en-ciel Saloum Cissé que nous avons joint au téléphone.

Alors que certains militants de l’ancien parti au pouvoir étaient au siège ce Samedi 16 juillet 2022, pour assister à la traditionnelle assemblée générale hebdomadaire du RPG arc-en-ciel, celle-ci n'a finalement pas eu lieu alors qu’elle était annoncée. Pourquoi ce rendez-vous manqué ? Saloum Cissé précise :

"On n'a pas fait notre assemblée générale aujourd'hui parce que le parti a perdu un ami historique qu'est l'ex président de l'Angola José Eduardo dos Santos, décédé le 8 juillet. On avait envoyé des messages à l'ensemble des structures organiques et parallèles. Mais certains n'étaient pas informés de ce décès, et donc, ceux qui étaient venus ont été obligés de les rassembler dans la salle de réunion du bureau politique pour leur donner cette information ", a expliqué Saloum Cissé, secrétaire général du RPG arc-en-ciel.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

