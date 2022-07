Tabaski : l’Association "MALI CHEZ MOI" organise la première édition de « DONKIN MALI »

MALI- En marge de la fête de Tabaski célébrée le 09 juillet dernier, l’association ‘’MALI CHEZ MOI’’ a organisé la première édition de « DONKIN MALI ». Cette initiative a été marquée par la tenue d’une série d’activités liées au sport, à la culture et au développement communautaire dans la préfecture de Mali.

A cette occasion, des centaines de fils ressortissants de Mali ont convergé vers leur préfecture d’origine. Cette grande retrouvaille a été ponctuée par des échanges sur des thématiques aussi riches que variées pour discuter des problématiques liées développement de cette préfecture de la région administrative de Labé, qui a d’énormes potentialités agricoles et touristiques.

Les organisateurs de cette première édition de Donkin Mali ont à tenir des journées et des nuits culturelles, des cérémonies de sacrifices ainsi que des excursions touristiques. Ibrahima Kolon Baldé, porte-parole de l’association MALI CHEZ MOI explique le bilan et la portée de cette initiative.

« Nous avons pu réaliser une série d’activités. A commencer par la restitution de la journée tenue à Conakry, dénommée ‘’KO FII MAALI’’ (c’est pour Mali, ndlr). Il était question de voir comment redynamiser le système éducatif dans la préfecture de Mali. Il y a eu un autre point lié à la problématique de l’employabilité des jeunes, on a essayé d’identifier les secteurs pourvoyeurs d’emploi. Donc, il fallait faire une restitution autour de ces points.

Nous avons également fait des sacrifices à la mosquée centrale de Mali pour implorer la grâce de Dieu pour tous les fils ressortissants et résidents de Mali d’où qu’ils se trouvent et pour toute la Guinée en général. A cela s’ajoutent des journées culturelles suivies d’un match de gala entre les jeunes ressortissants et résidents, une nuit culturelle dénommée nuit des contes (…). Le tout a été couronné par une visite touristique aux pieds du mont Loura et l’assainissement dans la commune urbaine.

L’objectif de notre structure, c’est de venir de temps en temps à Mali, voir les réalités pour trouver des réponses adéquates aux besoins. On va monter des projets pour au moins rendre viables les sites touristiques, cela fera de Mali la plus belle préfecture de la Guinée. Nous allons attirer les touristes, bientôt nous allons mettre en place un site web qui donnera une visibilité sur la ville », déclare Ibrahima Kolon Baldé, porte-parole de l’association MALI CHEZ MOI.

Donkin Mali a été aussi l’occasion de visiter la Dame de Mali, située dans district de Tensira à 7 kilomètres du chef-lieu de Mali centre. C’est ce petit village Tensira qui abrite le mont Loura d’où est perchée l’imposante et célèbre dame de Mali qui attire plusieurs touristes chaque année. Cette roche qui présente une figure humaine a été découverte pour la première fois au cours d'un recensement démographique en 1937 par un administrateur français. Mais toute une légende accompagne l'existence de cette roche. Elhadj Ousmane Dieng explique :

« L’administrateur colonial, M. Marcesso Gaston était en recensement démographique. Avec le chef de canton de Mali, ils étaient dans le village de Tensira. Ils ont travaillé avant de prendre un repos sous un arbre. Le chef de canton a été le premier à observer la chose, il s’est étonné en disant : ‘’eh ça c’est une figure humaine’’. La légende dit c’est les prières d’un marabout contre l’infidélité d’une femme qui ont été exaucée et que c’est cette femme qui a enterré amour et fidélité qui a été à un moment donné transformée en montagne rocheuse que le monde entier observe aujourd’hui. On l’a rebaptisée Neene Foutah au lieu de Dame du Mali. Elle fait face à l’Est en train de faire des prières pour le bonheur de Mali, le bonheur de la région, pour le bonheur aussi de toute la République de Guinée », précise Elhadj Boubacar Dieng.

Chaque année des centaines de jeunes ressortissants de Mali se donnent rendez-vous dans leur préfecture d’origine pour profiter du climat doux et s’inspirer davantage de la belle nature. Abdoulaye Djibril Diallo fait partie du groupe de jeunes venus de Conakry. Il donne ses impressions : « A travers ce climat, à travers ces montagnes, c’est qu’a même très inspirant pour moi. Ça m’ouvre d’ailleurs l’esprit. J’en suis très fier comme tous les autres qui sont là. Nous ferons tout ce qui est de notre possibilité pour faire rayonner notre belle préfecture ».

De retour de Mali, Thierno Oumar Tounkara

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 622 24 56 33