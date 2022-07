Guinée : "Plus de 10 milliards Gnf trouvés dans les comptes de Souleymane Traoré", selon la Crief

CONAKRY-Le parquet spécial de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) a rendu public, ce vendredi, 15 juillet 2022 des éléments liés aux infractions reprochées à Souleymane Traoré, ancien directeur général du Fonds d'Entretien Routier (FER) détenu en prison depuis des mois.

Madame Joséphine Loly Tenguiano, substitut du procureur spécial, chargée de plusieurs dossiers dont celui de l'ancien DG du FER, a précisé qu'ils ont été saisis le 07 janvier 2022 par un rapport de dissémination de la Cellule Nationale des Informations Financières (CENTIF).

Dans ledit rapport, il a été constaté que Souleymane Traoré dispose de plusieurs comptes dans des banques de la place où il détient divers montants en devise mais aussi en francs guinéens. Le total des montants s'élève à des milliards de francs guinéens, a fait remarquer la magistrate.

Poursuivant ses explications, madame Joséphine Loly Tenguiano a fait savoir que monsieur Souleymane Traoré a accompli des mouvements bancaires qui ont permis d'établir son niveau d'implication.

Sur les comptes bancaires de l'ancien DG du Fer, des montants faramineux ont été trouvés. Plus de 387.000 dollars Us et 10 milliards et quelques de francs guinéens.

Ensuite, sur le compte de ses deux fils mineurs, un montant de 71.732 Euros a été constaté. A en croire le substitut du procureur, le mis en cause a été incapable de justifier tous ces fonds.

A suivre...

Depuis la CRIEF, Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23