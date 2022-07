Guinée : l'appel du colonel Sadiba Koulibaly aux citoyens de Conakry

CONAKRY-Le colonel Sadiba Kouliably, chef d’Etat-major Général des Armées vient de lancer un appel aux citoyens de Conakry.

Sur le théâtre des opérations spéciales déclenchées ce jeudi 14 juillet par le colonel Mamadi Doumbouya, pour assainir la capitale Conakry, ce dirigeant de la junte militaire en Guinée, a demandé aux guinéens de faire preuve de « civisme ».

« Je lance un appel pour plus de civisme et de responsabilité. Car personne ne viendra développer la Guinée à notre place, il faut que chacun fasse son travail afin que la vision du Président puisse être une réalité. Et que le peuple puisse sentir les résultats concrètes de sa vision », lance M. Kouliably.

Exaspéré par les tas d’immondices qui jonchent les rues de la capitale guinéenne, Mamadi Doumbouya a instruit son Gouvernement de s’impliquer dans l’assainissement. Des équipes sont déployées dans toutes les communes de Conakry. L’opération durera 4 jours.

Certains ministres appellent à une meilleure approche pour la gestion de cette problématique et non pas faire du tape-à-l’œil.

« Ça ne doit pas être des actions ponctuelles, ou juste une politique du tape-à-l’œil, il faut un suivi, une motivation et une action coordonnée avec les collectivités décentralisées pour pouvoir lutter ces tas d’immondices », préconise Charles Wright, alors que Bachir Diallo, ministre de la Sécurité trouve cette insalubrité chronique de la capitale « inadmissible ».

A suivre…

