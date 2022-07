Crief : Vers l’émission d’un "mandat de comparution" à l’encontre de Cellou Dalein Diallo?

CONAKRY- En Guinée, l’ancien Premier ministre guinéen, Cellou Dalein Diallo a encore brillé par son absence dans les locaux de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (Crief) où il était convoqué ce vendredi 15 juillet 2022.

Le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) qui est hors du pays depuis bientôt trois mois, n’a pas répondu à la convocation de Mohamed Bama CAMARA, Aïssatou SAKHO et Ibrahima BAYO respectivement président de la chambre de l'instruction et membres de ladite chambre à la Cour de répression des infractions économiques et financières.

M. Diallo était attendu ce vendredi à 10 heures 30 minutes devant ces trois magistrats de la Crief pour répondre des faits présumés de « détournement de deniers publics, corruption d'agents publics et enrichissement illicite ». Il lui est notamment reproché par cette Cour anti-corruption mise en place par le colonel Mamadi Doumbouya, le chef de la junte militaire au pouvoir en Guinée, d’avoir :

« Détourné ou soustrait au préjudice de l'Etat Guinéen, la somme de cinq millions (5.000.000) de dollars US issue de la cession des avions Boeing 737-200 et Dash 7, leurs pièces de rechange ainsi que les revenus issus de la location des installations de l'ancienne compagnie nationale Air-Guinée ».

Des accusations rejetées en bloc par les Conseillers Juridiques du Président de l’UFDG, maître Amadou DIALLO et maître Titi SIDIBE, qui estiment qu’elles (les accusations, ndlr) ne sont étayées par aucun indice ou élément de preuve sérieux.

Dès lors, les deux avocats affirment que la seconde convocation adressée à Cellou Dalein Diallo est irrégulière pour non-respect du délai impératif d’au moins 10 jours entre la notification de la convocation et la date de comparution.

« L’ancien ministre des Transports et des Travaux publics, a été convoqué par la CRIEF au mépris de la réalité des faits, des dispositions pertinentes du code de procédure pénale, de la Charte de la Transition, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, du droit à la présomption d’innocence et à un procès juste et équitable », selon les deux avocats.

Que vont faire les magistrats de la Crief ?

M. Mohamed Bama CAMARA, président de la chambre de l'instruction de la Crief a donné un indice précisant qu’en cas d'absence injustifiée (de Cellou Dalein Diallo), et en application de l'article 210 du code de procédure pénale, ils (les magistrats de la chambre de l’instruction, ndlr) pourraient décerner à son encontre un « mandat de comparution ».

Une conférence de presse se tiendra cet après-midi à la Crief. Cette question ainsi que d'autres seront certainement abordées par le parquet spécial dirigé par Aly Touré.

Dossier à suivre…

Africaguinee.com