Cellou, Mamadou Sylla, Cheick Amadou et l’affaire Air Guinée : Aly Touré précise...

CONAKRY- C’est l’un des dossiers judiciaires les plus commentés du moment. L’affaire Air Guinée dans laquelle, Cellou Dalein Diallo, ancien Premier ministre, Mamadou Sylla, ex opérateur économique, Cheick Amadou Camara ex ministre des Finances, sont cités.

Ce vendredi 15 juillet 2022, le procureur du parquet Spécial de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (Crief) est revenu amplement sur les convocations de ces personnes accusées de « détournement de deniers publics, corruption et enrichissement illicite » dans ce dossier.

Aly Touré dit d’emblée que les procédures en matière de la passation des marchés n’avaient pas été respectées dans la vente des actifs d’Air Guinée. D’où les poursuites engagées contre les trois personnalités citées ci-haut. Explications.

« Dans l'affaire Air Guinée, le parquet spécial a ouvert une information judiciaire devant la chambre de l'instruction. Cette chambre a commencé à travailler. Il y a à date deux convocations qui ont été adressées à monsieur Cellou Dalein Diallo. La première convocation qui lui a été adressée, il y a eu incompréhension par rapport à la signification de cette convocation. L'huissier qui a servi la première convocation a pensé que maître Salifou Béavogui était vraiment l'avocat de monsieur Cellou Dalein Diallo parce qu'il l'a vu dans l'une de ses procédures devant la Cour d'Appel de Conakry. C'est pourquoi, l'huissier s'est dirigé à ce niveau.

Et, lorsque la convocation a été servie à ce niveau, maître Salifou nous a écrit comme quoi, c'est vrai qu'il a défendu monsieur Cellou Dalein Diallo, mais pour cette affaire spécifiquement, il n'a pas été constitué encore. Et donc, il nous a ramené la convocation. Nous avons notifié cela à la chambre de l'instruction qui a refait une nouvelle convocation cette fois-ci, qu'on a signifiée au domicile de monsieur Cellou Dalein Diallo.

Lorsque les huissiers sont partis, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont signifié la convocation comme la loi l'indique au président du conseil de quartier. Il revient à ce responsable local de recevoir la convocation et de notifier à l'individu qui se trouve dans son quartier. Malheureusement, lorsque le président du conseil de quartier est parti au domicile de Cellou Dalein Diallo, les gens qui y sont lui ont dit que l'intéressé ne s'y trouvait pas et donc personne ne pouvait prendre pour lui et pour son compte cette convocation. La dernière convocation a été émise en date du 1er juillet pour que M.Cellou Dalein se présente devant la chambre de l'instruction le 15 juillet. Donc aujourd'hui, nous attendons la suite.

Pour Mamadou Sylla, également concerné dans la même affaire, la convocation a été transmise par voie d'huissier. Il doit comparaitre devant la chambre de l'instruction le 20 juillet.

Pour Cheick Amadou Camara, la première convocation qui a été émise et qui n'est pas partie, a connu quelques petites erreurs au niveau de l'identité de l'intéressé. C'est ce qui est en train d'être corrigé pour que la convocation puisse être acheminée dans les conditions légales. Donc nous restons accrochés à la chambre de l'instruction qui est actuellement maîtresse de la procédure concernant l'affaire Air Guinée.

Lorsque le parquet saisit un juge d'instruction, le parquet n'est plus maître de cette structure parce-que le parquet étant lui-même au procès. Tous les actes qui doivent être posés dans cette affaire seront des actes qui seront posés par la chambre de l'instruction. Nous attendons la prochaine étape que la chambre va dérouler et lorsqu'elle déroulera, nous informerons également la population des actes qui ont été posés. Tel est l'état d'évolution de l'affaire Air Guinée », a expliqué le Procureur Aly Touré.

A suivre...

Siba Guilavogui

Pour Africaguinee.com