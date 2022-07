Le transfert à la LONAGUI des activités exploitées par Guinée Games et la Guinéenne des Jeux sera effectif au plus tard le 13 août (communiqué)

Conformément au décret D/2022/0236/PRG/CNRD/SGG du 13 mai 2022 et du Communiqué de la Présidence de la République du 24 juin 2022, la LONAGUI annonce que le transfert des activités exploitées par Guinée Games et la Guinéenne des Jeux sera effectif au plus tard le 13 août. Merci de lire le communiqué pris à cet effet par la LONAGUI.