Guinée : Doumbouya choisit une ex ministre d’Alpha Condé pour évaluer l’équipe de Béavogui

CONAKRY-Pour évaluer la "performance" du Gouvernement de Transition dirigé par Mohamed Béavogui, le colonel Mamadi Doumbouya a coopté une ex ministre d’Alpha Condé. Kadiatou Emilie Diaby, ex ministre des Travaux Publics sous le dernier Gouvernement -du Président déchu- qui était dirigé par Kassory Fofana (aujourd’hui en prison), a entamé mercredi 13 juillet 2022, avec son équipe, son travail d’évaluation.

Comme par coïncidence, c’est par son ancien département, à savoir le ministère des infrastructures et des transports que l’ex ministre a commencé l’évaluation. Comment compte-t-elle s’y prendre ? Madame Diaby précise :

« Nous sommes un groupe de techniciens qui travaillons avec les ministères, avec la Primature sous la tutelle directe du Président pour identifier des projets porteurs aidant les ministères à améliorer leur exécution. L’objectif est d’avoir non seulement des résultats pour lesquels on a mis les ressources mais aussi avoir un impact au niveau des populations guinéennes.

Donc, on va identifier des projets porteurs et transformateurs les désosser pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas, apporter les recommandations qu’il faut pour que les ministères prennent des décisions permettant d’améliorer in fine ces projets », a expliqué Kadiatou Emilie Diaby, Coordinatrice du Bureau de Suivi des Priorités Présidentielles.

