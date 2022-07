Conakry : Les banquiers dans la rue à Kaloum "on n’est pas d’accord…il faut arrêter ces bandits"

CONAKRY-Le secteur bancaire guinéen est paralysé ce jeudi 14 juillet 2022 ! La Fédération Syndicale Autonome des Banques, Assurances et Microfinance de Guinée (FESABAG) a déclenché une action de protestation contre des décisions de justice rendue en défaveur de certaines institutions bancaires privées de la place.

Menées par Abdoulaye Sow, le secrétaire général de la FESABAG, des centaines de travailleurs du secteur bancaire du pays se sont mobilisées ce jeudi devant l’Agence principale d’Ecobank à Kaloum, une des banques concernées par des menaces de fermeture.

Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, les protestataires marchent vers le siège de Afriland First Bank, une autre banque sous la menace de fermeture, selon Abdoulaye Sow

« Si nous ne nous mobilisons pas, ils vont fermer toutes les banques one by one », alerte le leader syndicaliste qui précise que c’est une première alerte qu’ils donnent aux autorités.

« Nous allons rentrer dans les dispositions légales, déposer un préavis et aller ensuite en grève », a indiqué Abdoulaye Sow.

Nous y reviendrons !

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com