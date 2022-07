Air Guinée : Après Cellou, Mamadou Sylla aussi convoqué à la Crief…

CONAKRY-La Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (Crief) veut entendre l’ancien opérateur économique Elhadj Mamadou Sylla, aujourd’hui figure politique du pays, dans le dossier de la vente d’Air Guinée.

D’après une source proche du dossier, une convocation a été déposée au domicile de l’actuel leader du parti Union Démocratique de Guinée (UDG), jeudi 07 juillet 2022. Selon notre informateur, il est attendu mi-juillet devant les juges de la Crief.

Un magistrat proche de cette Cour anti-corruption mise en place par la junte a confirmé à Africaguinee.com qu’une convocation a été bel et bien envoyée chez l’ancien Président du patronat guinéen.

De quoi lui reproche-t-on ?

Une série d'infractions dont "recel de biens de l'Etat " sont reprochées à M. Sylla, selon toujours notre source. Il n’est pas le seul visé par l’enquête ouverte en février dernier par la Cour de Répression des Infractions Économiques (CRIEF) dans le dossier de la vente d’Air Guinée.

Cellou Dalein Diallo, à l’époque ministre des transports et des travaux publics, Cheick Ahmed Camara, ex ministre de l’Économie et des finances (au moment des faits), Ibrahima Camara, Directeur de l’unité de privatisation du ministère de l’économie et des finances, sont aussi cités dans cette affaire.

Dans la cession des actifs d’Air Guinée, la Crief soupçonne ces personnalités d’avoir commis des « infractions graves à la Loi pénale ». L’ouverture de l’enquête concerne des faits de « malversation dans la passation des marchés publics, corruption, enrichissement illicite, détournement de deniers publics, recel de biens et complicité ».

La vente concernait un Boeing 737 DASH 7 et autres pièces de rechanges, le bail de l’immeuble abritant le siège d’Air Guinée ainsi que ses installations à l’aéroport.

Dossier à suivre...

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664 72 76 28