Guinée : La prochaine bataille du FNDC après sa "victoire" face à Charles Wright

CONAKRY-Après sa victoire face à l’ancien Procureur Général, Charles Alphonse Wright (nommé vendredi 8 juillet 2022 ministre de la Justice), le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) va ouvrir un nouveau front judiciaire.

Le mouvement citoyen qui exige un retour rapide à l’ordre constitutionnel envisage de poursuivre tous les auteurs qui ont joué un rôle dans les violences exercées contre Foniké Mengue, Billo Bah et Djanii Alpha, lors de leur arrestation le 05 juillet dernier.

« Puisque nos camarades ont été déclarés non coupables, nous allons tirer toutes les conséquences de la violence exercée contre eux lors de leur arrestation au siège du FNDC. Nous allons nous mettre en rapport avec nos avocats, constituer les dossiers et éventuellement saisir la Justice contre -non seulement les bavures sur nos camarades- mais aussi contre la violation des locaux du FNDC », a confié à Africaguinee.com, Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC.

Des propos qui corroborent avec ceux de maitre Salifou Béavogui, un des avocats du FNDC. « Tous ceux qui ont contribué à ce qu'on a malheureusement vécu mardi, d'un supérieur à un rang inférieur, répondront devant notre justice. Ça, je vous le garantis », avait martelé maître Salifou le 06 juillet dernier.

Poursuivis pour outrage à magistrat et injures, Oumar Sylla dit « Foniké Menguè », le rappeur Alpha Midiaou Bah «Djanii Alfa » et Mamadou Billo Bah, respectivement -Coordinateur national, Responsable de la citoyenneté et Responsable de la mobilisation et des antennes du FNDC, ont été relaxés vendredi 8 juillet 2022 par la justice guinéenne, au terme d’un procès "expéditif".

A suivre...

Africaguinee.com