Charles Wright nommé ministre de la Justice : Des réactions mitigées en Guinée...

CONAKRY-Jusque-là Procureur Général près la Cour d'Appel de Conakry, Alphonse Charles Wright a été nommé, à la surprise générale, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, dans la soirée de ce vendredi, 08 juillet 2022. Il remplace à ce poste, l’avocat maître Moriba Alain Koné, venu à la tête de ce département névralgique le 31 décembre dernier, suite au limogeage de madame Fatoumata Yarie Soumah, « remercié » à l’époque suite à une « brouille épistolaire » avec le tout-puissant ministre Secrétaire Général à la Présidence, le colonel Amara Camara, figure importante de la junte.

A propos de la nomination de Charles Wright, peu après le décret du président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, les réactions ont fusé de partout. Si certains approuvent des deux mains cette nouvelle promotion de ce « jeune magistrat », d'autres se disent déçus. Au sein de la classe politique, les réactions sont mitigées.

A partir de ce vendredi, 08 juillet 2022, Charles Wright fait son entrée dans le gouvernement de transition, en qualité de ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Cette nomination ne surprend guère Dr Faya Millimono qui s'est d'ailleurs montré élogieux à l'endroit du promu.

« Je pense que c'est une excellente chose. C'est un jeune mais même ceux qui semblent le critiquer ne lui contestent pas la compétence, ils ne lui contestent pas le courage parce qu'il s'est battu contre les dérives du régime d'Alpha Condé. Il s'est mis du bon côté de l'histoire et il l'a fait avec courage, avec détermination. Il est clair que pour un homme public, il ne peut pas être apprécié par tout le monde parce que, lorsque de par ses actions qui touchent à certains intérêts, naturellement ceux dont les intérêts sont touchés pourraient varier leurs appréciations de l'action de la personne. Sinon, Alphonse Charles Wrigth est vraiment un jeune cadre dont je ne doute pas de l'intégrité. Il donne un espoir et fait partie d'une véritable sentinelle de la construction des valeurs dans notre pays », a déclaré le président du Bloc Libéral (BL) qui salue le travail abattu par Charles Wright contre la prolifération des propos injurieux dans l'espace public et même sur les réseaux sociaux.

Réaction contraire chez Saikou Yaya Barry, secrétaire exécutif de l'Union des Forces Républicaines (UFR) qui n'a pas été tendre avec le nouveau ministre de la Justice. Selon lui, le désormais ancien Procureur Général qui n'était plus vu d'un bon œil par beaucoup de Guinéens, a pris toutes ses décisions pour faire plaisir au CNRD. Car soutient-il, tous les actes posés par monsieur Wright étaient, selon lui, dans l'optique de saper les bonnes volontés qui veulent que la transition se conduise normalement.

« Désormais, il doit s'atteler à faire la politique judiciaire du Gouvernement. Quelque chose qui est purement administratif, il est à un niveau lui permettant d'être un peu plus calme, peut-être plus serein. C'est la lecture que nous faisons pour un début. La personne qui a écorché l'image du CNRD et de la transition est monté en grade. Cela signifie que les problèmes des droits de l'homme ne seront pris sérieusement en compte par cet homme vu ce qui s'est passé avec les leaders du FNDC », craint ce proche de Sidya Touré.

