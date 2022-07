Vers la libération de Djanii Alpha et cie ? Le Procureur a demandé leur "relaxe"

CONAKRY-Le procès de Oumar Sylla dit « Foniké Menguè », le rappeur Alpha Midiaou Bah «Djanii Alfa » et Mamadou Billo Bah, respectivement -Coordinateur national, Responsable de la citoyenneté et Responsable de la mobilisation et des antennes du FNDC- s’est ouvert ce vendredi 8 juillet 2022 au TPI de Dixinn.

Poursuivis pour « Injures publiques, outrage à magistrat », les trois prévenus ont rejeté les charges.

Le Ministère public qui vient de faire ses réquisitions a estimé que les faits « Injures publiques, outrage à magistrat, trouble à l'ordre public et à la sécurité publique par le biais du système informatique et complicité" ne sont pas constitués à l'encontre de ces trois cadres du FNDC.

Par conséquent, le procureur a demandé au tribunal de renvoyer -Foniké Mengué, Djanii Alfa et Billo Bah- des fins de la poursuite. En clair, le magistrat Cé Avis Gamy, requiert la « relaxe pure et simple » des prévenus. L’audience se poursuit avec les plaidoiries de la défense.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com