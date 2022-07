Urgent : Foniké, Djanii Alfa, Billo déclarés "non coupables...ils sont libres"

CONAKRY-Le verdict vient tout juste de tomber du côté du tribunal de première Instance de Dixinn.

Oumar Sylla dit « Foniké Menguè », le rappeur Alpha Midiaou Bah «Djanii Alfa » et Mamadou Billo Bah, respectivement -Coordinateur national, Responsable de la citoyenneté et Responsable de la mobilisation et des antennes du FNDC- sont libres.

Ils ont été déclarés non coupables des faits d’« Injures publiques, outrage à magistrat, trouble à l'ordre public et à la sécurité publique ».

Telle est la quintessence de la décision rendue par le juge audiencier. L'énoncé du verdict a été accueilli par des cris de joie dans la salle alors que leur procès s’était ouvert ce matin.

Nous y reviendrons!

Une dépêche de Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com