Tabaski: L’"enfer" des voyageurs coincés dans un blocus à Mamou...

MAMOU-Des milliers de voyageurs se rendant dans les villes de l’intérieur du pays pour passer la fête de Tabaski sont bloqués à Mamou, ville-carrefour. Le calvaire qui a commencé hier jeudi a empiré ce vendredi 8 juillet 2022, veille de la fête, a constaté sur place notre correspondant.

Comme pour ne rien arranger les choses, un bus est tombé en panne au beau milieu du pont reliant le quartier Petel à celui d’Almamya, dans la commune urbaine, provoquant un véritable goulot d'étranglement. Du coup, ceux qui se rendent vers les villes du Foutah ou la Haute Guinée sont carrément bloqués.

Le blocus est total, aucun véhicule ne parvient à se frayer un chemin. Si une solution n’est pas trouvée, certains voyageurs risquent de passer la fête à Mamou, bloqués dans l’embouteillage. Des passagers épuisés se demandent à quel saint se vouer.

« On est là depuis une heure et demi. Mais, la route est complètement bloquée. C’est un seul côté qui passait, même celui-ci est bloqué. C’est un enchevêtrement de véhicule dans les deux sens. On a trop souffert ici alors qu’on doit aller jusqu’à Siguiri », se plaint Sinè Mara.

Jusqu’en début de soirée, lorsqu’on mettait cette dépêche en ligne, aucune solution n’avait été trouvée. La police routière était absente sur les lieux où des rixes éclatent entre usagers. Comme le témoigne cette vidéo.

A suivre…

Depuis Mamou, Habib Samaké

Pour Africaguinee.com