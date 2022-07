Recrudescence d'agressions contre des journalistes : Le REMIGUI interpelle les autorités...

Aux autorités à tous les niveaux et aux agents des forces de sécurité, qu’ils ont l’obligation CONSTITUTIONNELLE d’œuvrer pour la liberté de la presse en assurant notamment la sécurité des journalistes lors des manifestations.

Aux manifestants , qu’ils ne doivent pas prendre un journaliste pour cible ou l’empêcher de faire son travail. Le reporter n’est ni un allié ni un adversaire. Il assure un travail impartial d’utilité publique afin notamment d’aider chaque partie à pouvoir exprimer son opinion et permettre la jouissance des citoyens de leur droit à l’information.

Aux leaders politiques et sociaux, de sensibiliser leurs militants et partisans sur la nécessité de faciliter le travail des journalistes et la gravité de s’attaquer à eux ou à leurs instruments de travail.