Ouverture du procès de Foniké, Djanii et Bilo : Le FNDC prévient la junte...

CONAKRY-Le procès des trois leaders du FNDC arrêtés le 05 juillet dernier s’ouvre ce vendredi 08 juillet 2022 au Tribunal de Première Instance de Dixinn.

Inculpés pour « outrage à magistrat, injures », Oumar Sylla « alias Foniké Menguè », le rappeur Alpha Midiaou Bah « alias Djanii Alfa » et M. Mamadou Billo Bah, respectivement Coordinateur national, Responsable de la citoyenneté et Responsable de la mobilisation et des antennes du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), ont été écroués ce jeudi 7 juillet 2022.

A l’occasion de l’ouverture de leur procès très médiatisé, le FNDC prévient que les trois inculpés qu’il qualifie « d’otages des putschistes » feront le procès de la dérive dictatoriale qui commence à s'installer en Guinée.

« C'est aujourd'hui le procès des otages du CNRD au TPI de Dixinn. Nos camarades seront à la barre pour démontrer leur engagement pour faire de la Guinée un pays démocratique et vertueux. Les otages des putschistes au pouvoir feront le procès de la dérive dictatoriale », a averti le mouvement citoyen qui exige un retour rapide à l’ordre constitutionnel en Guinée.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com