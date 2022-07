Lutte contre la faim : Une délégation de haut niveau du PAM visite le champ expérimental du riz à Nyen et offre des intrants agricoles à 22 groupements villageois

N’ZÉRÉKORÉ- Une délégation de haut niveau du Programme Alimentaire Mondial (PAM), conduite par le Directeur Région du PAM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du PAM, a effectué mardi, 05 juillet 2022, une visite de terrain au champ expérimental du riz à haut rendement et du riz aromatisé "Tongil Typed Rice G" à Nyen, un district situé dans la sous-préfecture de Kobéla, préfecture de N'Zérékoré, en Guinée Forestière.

Cette visite a également été ponctuée par la remise d'un important lot d'équipements et d’intrants agricoles à 22 groupements de femmes en guise de soutien pour l'atteinte à l'autosuffisance alimentaire. A cette occasion, la délégation accompagné le préfet de N'Zérékoré, Colonel Alseny Camara, a aussi procédé à l’ouverture d’une cantine scolaire.

Le Programme Alimentaire Mondial en partenariat avec Africa Rich et le gouvernement guinéen, s'est engagé à améliorer la productivité agricole dans les communautés à travers l'introduction de nouvelles techniques et de semences permettant d'accélérer et d'améliorer la production agricole. Avec pour slogan "Village faim zéro", l'objectif principal de cet important programme est de mettre fin à la famine dans certains ménages issus des communautés rurales à travers l'agriculture. Fortement mobilisés pour la circonstance, les citoyens de Nyen ont accueilli en grande pompe la délégation, tout en lui exprimant leur satisfaction pour cet important appui.

Dans son discours devant les populations cibles, le Directeur Région du PAM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre s'est dit satisfait de cette nouvelle expérience qui a démarré dans le district de Nien. Ensuite, il s'est félicité de l'accueil chaleureux réservé à sa délégation. Pour Chris Nikoi, la Guinée dispose de tous les atouts pour atteindre l'autosuffisance alimentaire.

« Je voudrais vivement remercier tout le monde pour cet accueil chaleureux que vous nous avez réservé. La dernière fois quand j'étais venu en Guinée, on avait visité la région de Labé. Durant cette visite, notre représentant pays nous avait parlé de cette nouvelle variété de riz qu'on est en train de tester ici. Donc, j'ai décidé de venir constater de visu ce dont on m'a parlé. Ce village Nyen, fait partie des localités que nous avons choisies pour le projet "Zéro faim". Donc, pour moi c'est une grande occasion de venir voir moi-même ce qui se passe sur le terrain. Je suis déjà convaincu que nous allons aller loin et nous allons réussir », a déclaré Chris Nikoi, Directeur Région du PAM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

L’objectif du PAM est de parvenir à "Zéro faim" partout. M. Chris Nikoi pense que la Guinée a toutes les potentialités pour y arriver. « Vous avez un pays doté de beaucoup de ressources naturelles, avec des citoyens dynamiques, engagés et qui veulent aller loin. Donc, moi je suis entièrement convaincu que la Guinée va y arriver. Et, je voudrais faire partie de cette réussite », a-t-il dit.

Moriba Béavogui fait partie des techniciens agronomes qui ont suivi ce programme à Nyen. Il a expliqué que les variétés de semences mises à la disposition de la communauté de Nyen sont de qualité. Pour lui, les résultats de cette première expérience vont au-delà des attentes.

« Nous sommes sur l'essai du riz à haut rendement. De l'autre côté, nous avons le riz aromatisé. Ces deux variétés ont été repiquées à une date différente. La variété à haut rendement a été repiquée le 21 mars 2022 et l'autre le 28 mars 2022. Et cette variété que vous voyez a fait l'émancipation de cette communauté de Nyen, avec une durée de 3 mois depuis la pépinière jusqu'à la maturité (…) Selon nos observations sur le champ, les résultats que nous avons obtenus sont satisfaisants, vu que l'essai a été mis en contre-saison. C'est-à-dire en période de sécheresse, où on a vraiment eu du mal à gérer les rentrées et les sorties d'eau.

Donc, le rendement qu'on a obtenu est satisfaisant. Si on se projetait en saison normale, on aurait atteint effectivement les 7 à 8 tonnes à l'hectare. Mais vu l'étillage, on a pu obtenir 6 tonnes à l'hectare avec le riz à haut rendement. Donc c'est un résultat qui est satisfaisant pour nous », a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, ce technicien agronome a tenu à préciser que, le riz à haut rendement a été repiqué sur une superficie de 3500 mètres carré contre 1500 mètres carré pour le riz aromatisé.

« Nous avons un demi hectare pour les deux variétés. Alors si on se projette sur un hectare avec le rendement qu'on a pu obtenir sur cette petite superficie, c'est pour dire qu'à Nyen, on peut se dire "Zéro faim" est bien possible », a indiqué M. Moriba Béavogui.

Tout en remerciant le PAM qui a eu une telle initiative, le préfet de Nzérékoré, le Colonel Alseny Camara a réitéré la volonté du gouvernement de la transition à accompagner ce projet pour arriver à l’objectif « zéro faim » dans les ménages en Guinée.

En marge de la visite du champ expérimental du riz, la délégation du Programme Alimentaire Mondial (PAM) a lancé la cantine scolaire qui permettra désormais aux élèves de cette localité de s'alimenter afin de mieux étudier. M. Chris Nikoi et sa délégation ne sont pas limités qu’à ça. Ils ont aussi mis à la disposition des habitants de Kobéla, un important lot de matériels agricoles composés de tricycles, de machines décortiqueuses de riz, de palmistes et d'amande. Au nom des 22 groupements bénéficiaires de ces équipements agricoles, Kekpa Manimou a exprimé leur joie tout en remerciant les donateurs.

« Nous sommes très contentes de ces dons. Nous allons dès maintenant commencer à utiliser ces machines qui vont améliorer les pratiques culturales ainsi que les rendements. Nous disons grand merci au PAM d'avoir pensé à nous à ce point », s'est réjouie cette mère de famille.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d'Africaguinee.com

A Nzérékoré.

Tél : (00224) 628 80 17 43