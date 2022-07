Direct-TPI de Dixinn : sécurité renforcée…Foniké et ses coaccusés arrivent sous forte escorte

CONAKRY-La sécurité a été drastiquement renforcée au Tribunal de Première Instance de Dixinn d’où s’ouvre ce vendredi 08 juillet 2022, le procès de trois cadres du FNDC-Front National pour la Défense de la Constitution-.

Oumar Sylla « alias Foniké Menguè », le rappeur Alpha Midiaou Bah « alias Djanii Alfa » et Mamadou Billo Bah, respectivement -Coordinateur national, Responsable de la citoyenneté et Responsable de la mobilisation et des antennes du FNDC- sont arrivés dans les locaux du Tribunal à midi passé, en provenance de la maison centrale où ils ont été écroués ce jeudi 7 juillet 2022.

Les trois militants du FNDC sont arrivés sous forte escorte. Ils doivent répondre des faits d’« outrage à magistrat, injures ».

Le coordinateur national du FNDC et ses co-prévenus sont descendus du fourgon, les poings levés, signe de leur détermination.

Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, l’audience n’avait pas encore débuté.

Nous y reviendrons !

Une dépêche de Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com